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20.04.2020 09:35
Рубрика: Спорт

Экс-нападающий ЦСКА вошел в число худших игроков в истории чемпионатов Англии

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Нигерийский нападающий Ахмед Муса вошел в число пятидесяти худших игроков в истории Английской премьер-лиги.

Рейтинг 50 худших трансферов в истории АПЛ составило издание FourFourTwo. Муса, перешедший в "Лестер" из московского ЦСКА в 2016 году, расположился на 44-й позиции. За два сезона в английском клубе Муса провел всего 33 матча, забив пять голов.

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В 2018 году футболист был продан в клуб "Аль-Наср", выступающий в чемпионате Саудовской Аравии. В нынешнем сезоне Муса провел 17 матчей и забил пять мячей.

За ЦСКА футболист играл более результативно. В 184 матчах он поразил ворота соперников 61 раз, а также сделал 32 голевые передачи.

Самым худшим игроком в истории АПЛ стал Али Диа, который в 1996 году подписал контракт с "Саутгемптоном" после того, как его агент убедил клуб в родственных связях игрока с легендарным африканским футболистом Джорджем Веа. Однако после первого же проведенного за клуб матча контракт с игроком был разорван.

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