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20.04.2020 08:55
Рубрика: Спорт

Федерация бокса России предложила провести бой между Тимати и Бастой

Текст: Максим Домчев
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Федерация бокса России готова предложить провести бой между популярными музыкантами Тимуром Юнусовым и Василием Вакуленко.

Как сообщил ТАСС глава федерации Умар Кремлев, ему было бы интересно проводить поединки в таком формате.

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"Есть много артистов, которые занимаются. Например, Тимати любит бокс, Баста любит. Можно сделать такой бой, мы готовы его организовать. Можно сказать, я им сейчас официально предлагаю побоксировать! А мы как федерация этот бой организуем. Я отправлю Тимати и Басте предложения, чтобы они побоксировали", - сообщил Кремлев.

Президент Федерации бокса России также заявил, что Москва подаст заявку в Международную ассоциацию бокса о проведении в столице России олимпийского квалификационного турнира. По словам Кремлева, турнир, который проходил в Англии, был организован на недостаточно высоком уровне.

Спорт Бокс

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