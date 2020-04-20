Федун назвал провалом аренду Шюррле

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что с финансовой точки зрения аренда немецкого полузащитника Андре Шюррле стала провалом.

Московский "Спартак" решил не выкупать у дортмундской "Боруссии" чемпиона мира 2014 года Андре Шюррле, который за этот сезон провел совсем немного матчей, а зимой выбыл из строя на долгий срок из-за травмы. Об этом решении совсем недавно сообщило издание Bild, процитировав генерального директора московского клуба Томаса Цорна.

Свое мнение о спартаковской части карьеры Шюррле высказал "СЭ" владелец красно-белых Леонид Федун. По его мнению, Шюррле просто не повезло. Несколько травм и болезнь не дали проявить себя.

А вот с финансовой стороны приглашение немца стало провалом.

"С финансовой точки зрения - провал. Скрывать тут нечего. Но в футболе всегда присутствует риск", - сказал Федун.