Российская одиночница Анна Щербакова, которая входит в знаменитое "трио Тутберидзе" вместе с Аленой Косторной и Александрой Трусовой, рассказала, как держит вес во время самоизоляции.

Щербакова - такая тоненькая и изящная - всегда следила за своим питанием.

- Обычно я себя не ограничиваю, но стараюсь есть правильную пищу, чтобы были силы для тренировок, - поделилась Аня во время общения со своими болельщиками в прямом эфире в "Инстаграме". - При этом я понимаю, что если буду запрещать себе что-то есть, то могут случаться срывы.

Щербакова отметила, что из-за отсутствия ледовых тренировок и соревнований интенсивность нагрузок снизилась, поэтому приходится больше контролировать себя и свой рацион.

- Стараюсь вечером и на ночь ничего не есть, - подчеркнула 16-летняя фигуристка. - Если сильно не набирать в весе, то потом не нужно будет его скидывать. Поэтому глобально худеть мне не приходилось. Разве что по чуть-чуть.