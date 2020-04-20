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20.04.2020 21:05
Рубрика: Спорт

Лед выдержит

Фигуристка Щербакова следит за весом
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 86(8140)
Российская одиночница Анна Щербакова, которая входит в знаменитое "трио Тутберидзе" вместе с Аленой Косторной и Александрой Трусовой, рассказала, как держит вес во время самоизоляции.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Щербакова - такая тоненькая и изящная - всегда следила за своим питанием.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Врач-диетолог рассказала, как правильно питаться во время самоизоляции

- Обычно я себя не ограничиваю, но стараюсь есть правильную пищу, чтобы были силы для тренировок, - поделилась Аня во время общения со своими болельщиками в прямом эфире в "Инстаграме". - При этом я понимаю, что если буду запрещать себе что-то есть, то могут случаться срывы.

Щербакова отметила, что из-за отсутствия ледовых тренировок и соревнований интенсивность нагрузок снизилась, поэтому приходится больше контролировать себя и свой рацион.

- Стараюсь вечером и на ночь ничего не есть, - подчеркнула 16-летняя фигуристка. - Если сильно не набирать в весе, то потом не нужно будет его скидывать. Поэтому глобально худеть мне не приходилось. Разве что по чуть-чуть.

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