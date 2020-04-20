Генич: Решение "Спартака" отказаться от Шюррле логично

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич рассказал о работе в период пандемии, а также высказался о решении руководства "Спартака" не подписывать контракт с чемпионом мира-2014 Андре Шюррле, выступавшем за "красно-белых" в этом сезоне на правах аренды.

Главная новость последних дней - решение "Спартака" не оставлять Шюррле. Все к этому и шло?

Константин Генич: Мне кажется, "Спартак" особо ничем не рисковал, приглашая Шюррле. Игрок был взят в аренду, и клуб за него сильно не переплачивал. Понятно, когда ты берешь футболиста с таким послужным списком, в профайле которого написано еще и чемпион мира, ты ждешь от него, что он будет делать разницу.

И начинал-то Шюррле весьма бодро. Но дальше что-то пошло не так. Может, сказался недобор формы, может, Андре не до конца понимал, как его должны использовать. Плюс травмы наложились. И после повреждений ему никак не удавалось набрать оптимальную форму. Потому решение "Спартака" не оставлять Шюррле - логичное. Сумма выкупа игрока из "Боруссии" и его личные условия - не совсем соответствуют тем вложениям, которые сделал Шюррле, выступая за клуб.

Как "Матч ТВ" сейчас привлекает зрителей в отсутствие прямых трансляций?

Константин Генич: Сейчас, к сожалению, весь спорт стоит на паузе. Количество прямых трансляций стало несравнимо меньше. Но такая ситуация сложилась во всем мире. Тем не менее, контента и проектов, которые предлагает "Матч ТВ" - достаточно много. Радует, что в такой непростой ситуации коллеги быстро успехи среагировать и начали развивать новые форматы.

Например?

Константин Генич: Сейчас активно продвигается тема киберфутбола. На канале впервые в истории сыграли в кибердерби "Спартак" и ЦСКА. Приехали футболисты команды - Георгий Джикия с Александром Соболевым и Федор Чалов с Константином Кучаевым. Это подавалось красиво, было увлекательно, необычно.

"Матч ТВ" придумал формат Лиги чемпионов по киберфутболу. Те пары, которые образовались в 1/8 финала, играются в прямом эфире посредством пары, создаваемой с помощью жеребьевки. Это кто-то из селебрити, которых все прекрасно знают. Все как в реальной жизни, эмоции бушуют. Это все с предматчевой подачей, студией перед игрой, анализом. Данный контент тоже притягателен и интересен для зрителей.

Плюс проекты, которые готовились непосредственно к чемпионату Европы-2020. Это проект "Евротур": мы, в том числе и я, должны были посетить города-организаторы турнира. Успели уже в эфире выйти Бильбао и Рим. Есть проект "Чудеса Евро" про выступление исландцев в 2016 году, Турции - в 2008, и Греции - в 2004 году. Миша Поленов ездил специально общался с игроками этих сборных. Плюс проект "Наши на Евро", где футболисты нашей команды вспоминали события турнира в 2016 году. "Открытый показ", в котором Андрей Аршавин выступает в роли ведущего. Канал точно не стоит на месте и контент, не только футбольный, предлагается зрителю в изобилии.

Но все равно наверняка скучаете по работе в прямом эфире, по испанскому чемпионату, Премьер-лиге. Как живется в такой ситуации?

Константин Генич: Я этот этап уже пережил. Сейчас уже я и коллеги адаптировались - принимаем ситуацию как данность. Время от времени приезжаю на работу, участвовать в разных эфирах - "Все на футбол", кибер-футбольные студии. Плюс регулярно комментирую матчи чемпионата Беларуси. Поэтому я не могу сказать, что работы стало прямо сильно меньше, но, конечно, мы по большому футболу, как российскому, так и европейскому, мы комментаторы скучаем. Но скучаем не только мы, но и зритель. Уверен, когда все вернется на свои места, нас ждет большой всплеск интереса к трансляциям на нашем канале. Нужно только время.