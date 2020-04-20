Генпрокуратура сообщила о росте подростковой преступности в стране

Рост в последние три года числа особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, говорит о серьезных недостатках в борьбе с подростковой преступностью. Об этом обозревателю "РГ" сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, несовершеннолетние в России ежегодно совершают или участвуют более чем в 40 тысяч преступлений. Большинство несовершеннолетних, или 83 процента, в 2019 году совершили преступления против собственности, 8 процентов против жизни и здоровья и более 4 процентов - это преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

О серьезности ситуации говорит и выросшее почти до 145 тысяч число подростков, поставленных в прошлом году на учет подразделениями по делам несовершеннолетних. Из них более чем 70 тысяч совершили административные правонарушения, не достигнув 16-летнего возраста.

Как сообщили в надзорном ведомстве, понимая серьезность проблемы, Университет прокуратуры РФ не просто проанализировал криминальную статистику, но и разработал психологический портрет личности малолетнего преступника, который по многим параметрам существенно отличается от взрослых "коллег". Особенности их возраста - это недостаток жизненного опыта, повышенная внушаемость, сочетающаяся с оппозиционным отношением к запретам и предписаниям. А также максимализм, преимущественная ориентация на неформальную группу, стремление к самостоятельности и самоутверждению, неустойчивость самооценки.

Согласно научному исследованию прокуратуры, 64 процента несовершеннолетних, которые совершили преступления в 2019 году - это молодые люди в возрасте 16-17 лет. 36 процентов - это подростки 14-15 лет. При этом на юношей приходится почти 90 процентов всех преступлений, что соответствует и картине взрослой преступности.

В то же время для несовершеннолетних характерна значительно более высокая доля групповых преступлений, чем для взрослых преступников. Так, ежегодно почти половина несовершеннолетних, совершивших преступления, действовали в группе.

Стабильно высоким остается удельный вес несовершеннолетних, раньше уже совершавших преступления, при этом около 40 процентов среди них были ранее судимы. Как отметили в надзорном ведомстве, в целом примерно для четверти молодых людей преступление является повторным, что говорит о профессионализации такого вида преступности.

Подростки в России ежегодно совершают или участвуют более чем в 40 тысячах преступлений

Кроме того, как выяснили в Университете прокуратуры, около половины осужденных в прошлом году несовершеннолетних воспитывались в семье с одним родителем. Почти десять процентов - воспитывались вне семьи и подавляющее большинство имело низкий уровень образования. Так, 80 процентов из них имели начальное или основное общее образование, еще 15 процентов - среднее общее, и только 2 процента - среднее профессиональное образование. При этом четверть всех несовершеннолетних на момент совершения преступления нигде не учились и не были студентами.

Согласно выводам авторов научного исследования подростковой преступности, личность несовершеннолетнего находится в стадии становления, пластична и подвержена как позитивным, так и негативным внешним воздействиям. В результате примерами для подражания у подростков нередко становятся те из них, кто уже имеет криминальный опыт, или взрослые преступники. Как отметили в Генпрокуратуре в последние годы негативные образцы поведения транслируются в том числе и через отдельные СМИ, а также социальные сети.

Неделю назад эту же проблематику обсуждали и на совещании под руководством секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

Как заметил секретарь СБ РФ, нельзя не учитывать, что девиантному поведению несовершеннолетних способствуют пропагандируемые в социальных сетях потребление наркотиков, суициды, криминальная субкультура. Формируется повышенный интерес несовершеннолетних к движениям "Скулшутинг", "Колумбайн", популяризирующих насилие в школах.

По мнению Патрушева, в стране назрела необходимость создания новой информационной политики, направленной на молодежную аудиторию и ее медиабезопасность. Выводы, которые были сделаны по итогам совещания по вопросам национальной безопасности, секретарь Совбеза доложил лично главе государства.