Госдума разъяснит все меры поддержки в условиях коронавируса

Госдума 27 апреля запустит на своем сайте раздел "Меры поддержки в условиях COVID-19", где будут представлены подробные разъяснительные материалы. Создать такой раздел поручил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В настоящее время раздел работает в тестовом режиме, а на 27 апреля планируется официальный запуск, уточнили в пресс-службе ГД.

Планируется, что новый раздел станет агрегатором всей официальной информации о государственных мерах поддержки граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства. Также на сайте будут представлены подробные материалы, разъясняющие каждую из принятых мер.

В пресс-службе ГД напомнили, что, начиная с конца марта, парламент одобрил два пакета законов, направленных на реализацию поручений президента по поддержке граждан и бизнеса. Между тем, в соцсетях Госдумы люди неоднократно обращались с вопросами о том, как получить положенную им помощь, к кому обращаться и т.п. Для ответа на подобные многочисленные вопросы и создается раздел.