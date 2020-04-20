Губернатор штата Иллинойс закупил маски в Китае в обход Белого дома

Губернатор штата Иллинойс Джей Прицкер, не уведомив Белый дом, организовал поставки из Китая огромного количества медицинских масок и перчаток на чартерных самолетах, чтобы обойти усилия администрации Трампа по перехвату партий средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Как пишет газета The Chicago Sun-Times со ссылкой на источники в окружении губернатора, власти штата потратили 888 тысяч 275 долларов на чартерный рейс самолета из Шанхая, осуществившего доставку в Чикаго средств по борьбе с COVID-19.

Издание уточняет, что власти Иллинойса с начала пандемии уже потратили 174 миллиона долларов на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, масок, халатов и дезинфекторы для рук. При этом детали сделок держались в секрете, так как власти штата знали о ранее перехваченных Белым домом партий СИЗ, направлявшихся в Соединенные Штаты.

"Цепочка поставок напоминала коммерцию на Диком Западе, когда, как только вы приобрели эти средства, вам нужно совершить усилия сродни подвигу Геркулеса, чтобы они попали в штат", - заявил пресс-секретарь губернатора штата Иллинойс Джордан Абудайе. По его словам, на борту чартера находятся миллионы масок и перчаток, в которых нуждаются медицинские работники.

Прицкер яростно критиковал Трампа за его стратегию в борьбе с коронавирусом. Американский лидер в свою очередь выражал недовольство губернатором-демократом, заявляя, что тот "всегда жалуется". Губернатор штата Иллинойс одним из первых в Америке рассказал об ожесточенных спорах с администрацией Трампа по поводу поставок средств индивидуальной защиты из-за рубежа, отметив, что они должны идти напрямую в штаты, а не "фильтроваться" Белым домом.