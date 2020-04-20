Губернатор штата Иллинойс закупил маски в Китае в обход Белого дома

Новости

В Москве от коронавируса вылечились уже 1838 человек 10:24
В Киргизии вводят ограничения для верующих во время месяца Рамадан 10:11
Каждый второй подросток в Ирландии испытывает сильный стресс из-за пандемии 10:10
Первый советский минивэн. Невероятный концепт АвтоВАЗа 10:08
МВД фиксирует рост мошенничеств с использованием социальной инженерии 10:04
В Саратовской области прибавилось 28 заболевших коронавирусом 10:00
Видео: российский Су-35 напугал американский самолет P-8A Poseidon 10:00
В Волжском отменили брак 70-летней гражданки с молодым мигрантом 09:59
В Омске мать сбросила ребенка прохожим, спускаясь по простыням с 4 этажа 09:59
В столице остановили работы по архитектурно-художественной подсветке зданий 09:57
Первый случай заражения COVID-19 выявили в Комсомольске-на-Амуре 09:56
На Ставрополье умер четвертый больной коронавирусом 09:43
На Украине наградили бывшего эсэсовца 09:40
В челябинских магазинах появились "Тележки добра" 09:37
Экс-нападающий ЦСКА вошел в число худших игроков в истории чемпионатов Англии 09:35
В Алтайском крае три человека погибли в ДТП с грузовиком 09:31
Видео: Ижевчане исполнили с балконов "Катюшу" 09:27
Названы регионы с наибольшим приростом населения 09:27
Стал известен срок спуска на воду носителя "Посейдонов" 09:25
Как проект Собянина поддерживает пожилых и хронически больных москвичей 09:23
Под Хабаровском после авиакатастрофы закрыли аэродром 09:23
Посольство Киргизии в РФ сообщило о мошенничестве в отношении киргизстанцев 09:21
В Бишкеке пригрозили отбирать велосипеды у нарушителей самоизоляции 09:20
В Иркутской области умер третий больной коронавирусом 09:17
В Югре умерла первая пациентка с коронавирусом 09:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
20 апреля - видеоинтервью на тему: "Выплаты по больничным для работающих граждан старше 65 лет"
20 апреля - видеоинтервью на тему: "Выплаты по больничным для работающих граждан старше 65 лет"
20.04.2020 08:42
Рубрика: В мире

Губернатор штата Иллинойс закупил маски в Китае в обход Белого дома

Текст: Андрей Васильев
Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС

Губернатор штата Иллинойс Джей Прицкер, не уведомив Белый дом, организовал поставки из Китая огромного количества медицинских масок и перчаток на чартерных самолетах, чтобы обойти усилия администрации Трампа по перехвату партий средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Фото: Getty Images via AFP
В США число случаев COVID-19 превысило 750 тысяч

Как пишет газета The Chicago Sun-Times со ссылкой на источники в окружении губернатора, власти штата потратили 888 тысяч 275 долларов на чартерный рейс самолета из Шанхая, осуществившего доставку в Чикаго средств по борьбе с COVID-19.

Издание уточняет, что власти Иллинойса с начала пандемии уже потратили 174 миллиона долларов на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, масок, халатов и дезинфекторы для рук. При этом детали сделок держались в секрете, так как власти штата знали о ранее перехваченных Белым домом партий СИЗ, направлявшихся в Соединенные Штаты.

"Цепочка поставок напоминала коммерцию на Диком Западе, когда, как только вы приобрели эти средства, вам нужно совершить усилия сродни подвигу Геркулеса, чтобы они попали в штат", - заявил пресс-секретарь губернатора штата Иллинойс Джордан Абудайе. По его словам, на борту чартера находятся миллионы масок и перчаток, в которых нуждаются медицинские работники.

Прицкер яростно критиковал Трампа за его стратегию в борьбе с коронавирусом. Американский лидер в свою очередь выражал недовольство губернатором-демократом, заявляя, что тот "всегда жалуется". Губернатор штата Иллинойс одним из первых в Америке рассказал об ожесточенных спорах с администрацией Трампа по поводу поставок средств индивидуальной защиты из-за рубежа, отметив, что они должны идти напрямую в штаты, а не "фильтроваться" Белым домом.

В мире В мире США Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин призвал не спешить с расширением ЕАЭС
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Инфекционист рассказал о странностях коронавируса
Пушков ответил на критику в адрес ВОЗ
Мурашко: Все пациенты с коронавирусом в РФ получают необходимое лечение
Когда и как врачи в разных странах помогают пациентам с COVID-19
Чем грозит пандемия зоопаркам в разных странах