Хоккеист ЦСКА Григоренко подписал контракт с "Коламбусом"

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко возвращается в Национальную хоккейную лигу.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, хоккеист подписал однолетний контракт с клубом "Коламбус Блю Джэкетс". 25-летний форвард, являющийся олимпийским чемпионом 2018 года, был выбран на драфте в 2012 году клубом "Баффало Сейбрз".

В 2015 году Григоренко и еще одного россиянина - защитника Никиту Задорова - "клинки" обменяли в "Колорадо", где он выступал до 2017 года. Всего в карьере нападающего 217 матчей в НХЛ, в которых он забросил 22 шайбу и отдал 42 голевые передачи.

В 2017 году у Григоренко закончился контракт с "Колорадо" и он решил вернуться в Россию, где подписал контракт с ЦСКА. В составе этого клуба он завоевал Кубок Гагарина, а также набрал 116 очков в 147 матчах.

По данным СМИ, зарплата Григоренко составит 1,2 миллиона долларов.