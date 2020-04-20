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20.04.2020 18:19
Рубрика: Спорт

Хоккеист ЦСКА Григоренко подписал контракт с "Коламбусом"

Текст: Максим Домчев
Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко возвращается в Национальную хоккейную лигу.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Как сообщает официальный сайт НХЛ, хоккеист подписал однолетний контракт с клубом "Коламбус Блю Джэкетс". 25-летний форвард, являющийся олимпийским чемпионом 2018 года, был выбран на драфте в 2012 году клубом "Баффало Сейбрз".

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
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В 2015 году Григоренко и еще одного россиянина - защитника Никиту Задорова - "клинки" обменяли в "Колорадо", где он выступал до 2017 года. Всего в карьере нападающего 217 матчей в НХЛ, в которых он забросил 22 шайбу и отдал 42 голевые передачи.

В 2017 году у Григоренко закончился контракт с "Колорадо" и он решил вернуться в Россию, где подписал контракт с ЦСКА. В составе этого клуба он завоевал Кубок Гагарина, а также набрал 116 очков в 147 матчах.

По данным СМИ, зарплата Григоренко составит 1,2 миллиона долларов.

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