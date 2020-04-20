Хоккеист Григоренко перешел в "Коламбус"

Россиянин Михаил Григоренко заключил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбусом". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Соглашение с Григоренко рассчитано на один год. По информации зарубежных СМИ, сумма договора составила 1,2 миллиона долларов. По словам Михаила, у него есть мечта - закрепиться в НХЛ.

- Я сейчас в таком возрасте - мне исполнится 26 лет. Остаться в КХЛ еще на год? А вдруг нового шанса не будет? Мечтаю закрепиться в НХЛ, играть на таком уровне. Если еще пересидеть в ЦСКА, то поезд может уйти, а я останусь на перроне. Буду цепляться за возможности, - отметил Григоренко.

Предыдущие три сезона Григоренко провел в составе ЦСКА, воспитанником которого он является. В 2019 году он стал обладателем Кубка Гагарина. В НХЛ Михаил был задрафтован в 2012 году под общим 12-м номером "Баффало". Также в НХЛ он выступал за "Колорадо".