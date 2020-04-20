Ни на одну минуту нельзя перестать думать о будущем. О том, как мы станем жить, когда выберемся из-под пандемии. А где жить? Куда мы бросимся? На волю. В деревянные срубы, в клочки земли, рядом с лесом, где все цветет, пусть и холодна наша земля. Или же будут дома - кирпичные, низкие, но на земле, просторные, где окна могут выходить на поле или просто на вишню, которая тоже цветет.

Кажется, уже сегодня каждый, у кого есть земля и хоть какое-нибудь строение на ней, пытается переместиться туда, где мы живем все вместе, но до соседа еще нужно докричаться. Завтра, после пандемии - это ее урок - начнется огромное совместное движение всех нас из крупнейших городов на землю. Если живешь в спальном районе - имей дом или квартиру за городом. Да хоть сараюшку! Если думаешь, где жить, то вдруг понимаешь, что город малый, город средний, там, где человеческая среда обитания, гораздо лучше, чтобы вырастить детей, жить, работая дистанционно или прямо здесь, на месте, если есть рабочие места.

Сегодня каждый, у кого есть земля и хоть какое-нибудь строение на ней, пытается переместиться туда

Если вдуматься, какое это было бы честное решение для нас всех! Каждому понятно, что страну, одну восьмую суши, не удержать даже несколькими десятками крупных городских агломераций. Не может одна только точка на карте России - пусть даже имя ее Москва - производить 20% ВВП всей страны. И как важно прекратить человеческое опустынивание, когда, если не считать городов-миллионников, по всей России, от Дальнего Востока до Балтики сокращается население, "высыхает", как прибрежный песок. И еще, по всем демографическим прогнозам, "естественная убыль" населения России - несколько сот тысяч человек каждый год до 2035 года.

Как бы уйти от этой беды в стране, где, по оценке Менделеева, в нынешних границах должны были бы жить сейчас больше 300 млн человек? Один из ответов прост - чтобы "плодиться и размножаться", на каждого из нас, в среднем по стране, по всем санитарно-эпидемиологическим нормам должно приходиться не менее 30-33 кв. метров жилья на одного человека. Или на семью из трех человек - примерно 100 кв. метров общей площади. Завистливо вздохнули? А почему? Имеем сегодня что-то другое - 25,8 кв. метров в среднем на человека. В национальном проекте "Жилье и городская среда" - 30 кв. метров на каждую душу к 2024 году. А как это сделать, тем более что по нацпроекту - уже отставание? В 2018 году должны были построить 86 млн кв. метров жилья, в 2019-м - 88 млн кв. метров. По факту - 76 и 79 млн кв. метров, соответственно.

Не забываем, что примерно четверть жилья в России построена до 1970 года со всеми сроками износа и ужасами бытия. Что ремонтировать нужно ежегодно в 3-4 раза больше, чем строить. И еще то, что наши поселения, даже крупнейшие города, десятилетия стоят недолеченными. Дороги, ЖКХ, "социалка" требуют глубокого обновления. 15-30% жилищного фонда не благоустроены. 44-45% уличной канализационной и водопроводной сети нуждаются в замене (Росстат, 2018). Что делать-то?

После пандемии жизнь решит это сама. Она потечет к свободной земле, вдоль дорог, к мелким и средним поселениям. Средний размер квартиры в России - 56 кв. метров. Две трети квартир - одно- и двухкомнатные, со средней площадью 36 и 49 кв. метров (Росстат, 2018). После войны в них можно было строить семьи, сейчас нельзя. Тогда трехкомнатная квартира на 9 человек, на 3-4 поколения семьи, казалась благом. Сейчас - нет. Рожать в них не будут. В норах в 15-20 кв. метров, в обилии появившихся на квартирном рынке, ночевать будут, рожать - нет.

Ждем, что после пандемии истосковавшееся население крупных городов будет либо стремиться уехать из них (если будет где работать), либо окончательно переселиться в свои дома в пригородах или поселениях-спутниках, или же устроит себе маятники "квартира + дом на земле". Это может быть, действительно, массовое движение, дающее новый шанс обустроить иcторические пространства России. И в нем даже нынешний национальный проект может оказаться мелкой пристройкой.

В норах в 15-20 кв. метров, в обилии появившихся на рынке, ночевать будут, рожать - нет

А куда двигаться-то? Да, конечно, поле притяжения Москвы. Плюс Балтийская Россия, Черноморско-Азовская, Южно-Сибирская "система расселения", Поволжская. Да мало ли еще какая - вдоль главных магистралей, на земле, которой много. Разве много? Да, конечно. Больше 90% земли в России принадлежит государству. В "землях населенных пунктов" только 22% - в частной собственности, в аграрных землях - только треть. Все остальное - у государства. Земли запаса (91 млн га) - у него же. На огромной части этих земель можно и нужно жить. 125 млн га из сельскохозяйственных - это так называемые другие земли. Они - аграрные, и значит, пригодные для нас. Более-менее в близости от мест, где люди живут.

А что строить? Дома, человеческие семейные дома. Это ведь и есть национальная идея - свой дом, своя земля, семьи, прирастающие в своем благополучии из поколения в поколение. И еще - мобильность, огромный рынок домов и рабочих мест, где можно жить примерно в равных условиях, не прорываясь, отчаянно крича, в Москву или Петербург.

- А как это сделать? - спросит чиновник. Что ж, смотрим на статистику и видим, что из 76 млн кв. метров нового жилья в 2018 году построены - знаете кем? Нами, "индивидуальными застройщиками". Целых 32 млн кв. метров введены без всякой помощи, без победоносных рапортов об исполнении национального проекта, кажется, что просто сами по себе (Росстат). Так, может быть, сама жизнь нам указывает, что нужно делать. Просто помочь. Выделением земель по справедливой цене, правильными схемами расселения, деньгами в инфраструктуру, доступом к дешевой ипотеке, стимулами к созданию рабочих мест. Золотые россыпи, пояса удобных и зажиточных поселений - как еще удержать Россию?