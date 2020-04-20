Иран отказался от помощи США в борьбе с коронавирусом

Власти США готовы помочь Ирану в борьбе с распространением коронавируса, предоставив аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом снова заявил президент США Дональд Трамп, выступая на брифинге в Белом доме. По его словам, у Вашингтона сейчас есть тысячи аппаратов ИВЛ.

Однако это предложение отверг глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, отметив, что Иран начнет экспортировать аппараты в течение нескольких месяцев, пишет ТАСС. Зариф призвал Трампа прекратить вмешиваться в дела других стран, и в особенности иранского народа. Глава МИД подчеркнул, что Иран не будет принимать советы ни от какого американского политика.

По последним данным, в Иране выявлено около 82 тысяч заразившихся коронавирусом, скончались 5 118 человек.