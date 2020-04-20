Кабмин расширил перечень непродовольственных товаров первой необходимости

Правительство уточнило рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Если раньше в списке значились санитарно-гигиенические маски и антисептики для рук, то в новой редакции расширено понимание средств защиты и дезинфекции.

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