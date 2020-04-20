Члены Ассоциации организаторов международных соревнований (Euromeetings) обратились к главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяну Коу с просьбой изменить сроки олимпийского отбора, сдвинутые в связи с переносом Игр в Токио на 2021 год.

World Athletics, напомним, приостановила квалификацию к Олимпиаде до 1 декабря. Если в этот период пройдут какие-то соревнования, то их результаты будут по-прежнему фиксироваться для истории и статистики, но не будут гарантировать путевку в Токио. Как сообщает портал Inside the Games, Euromeetings призывают Коу вернуть турнирам статус отборочных стартов уже осенью 2020 года. Но дело тут не только в заботе об атлетах.

- Объясняя спонсорам необходимость организации соревнований в 2020 году, мы упустили такой ключевой аргумент, как возможность проведения квалификация к Играм, - говорится в обращении к Коу.