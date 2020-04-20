Как мыть руки и убираться в квартире, если в ней есть заболевшие коронавирусом

Новости

В Роспотребнадзоре спрогнозировали, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом 21:40
Татьяна Буланова пожаловалась, что коронавирус оставил ее без денег 21:38
Скворцова: 30% случаев коронавируса проходит в легкой форме, как ОРВИ 21:21
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом 21:16
Ученые исследуют пептид, который мог бы блокировать COVID-19 21:01
В Костроме скончалась третья пациентка с коронавирусом 20:54
Россияне осадили Instagram Джонни Деппа 20:34
Нижегородский суд впервые вынес постановление с помощью WhatsApp 20:27
В Севастополе все дети до 18 лет получат единовременную выплату 20:13
Госдума разъяснит все меры поддержки в условиях коронавируса 20:09
Празднование "Октоберфеста" в этом году отменили 20:02
На бывшей площадке ПМЭФ "Ленэкспо" откроют госпиталь для больных COVID-19 19:51
В Севастополе откроют дежурные классы в начальной школе 19:49
Сочинский оркестр записал саундтрек к сериалу "Охота на певицу" 19:48
Спикер Мосгордумы рассказал, когда столица выйдет на плато по коронавирусу 19:47
Замминистра культуры РФ назначили чиновника от строительства 19:32
В Яндексе рассказали, как бесплатно пройти тестирование на коронавирус 19:24
Калининградские врачи между сменами будут жить в отеле 19:09
Хачериди назвал арбитра матча с "Витебском" позором белорусского футбола 19:04
Камеры в Москве за выходные зафиксировали 55 нарушителей самоизоляции 18:51
В КЧР нашли тела убитой женщины и двух детей 18:48
Коронавирус может поражать Т-лимфоциты, одну из основ иммунитета человека 18:47
В Рязанской области зафикcированы первые смерти от COVID-19 18:46
Приняты первые полмиллиона заявок на выплаты семьям с детьми до трех лет 18:45
3D-модель объяснила, почему рухнул самый большой храм римской Галлии 18:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
20.04.2020 20:30
Рубрика: Общество

В маске и с хлором

Как мыть руки и убираться в квартире, если в ней есть заболевшие коронавирусом
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 86(8140)
Если вы проживаете в одной квартире с человеком, заболевшим COVID-19, придется соблюдать особые меры гигиены. Как рассказали "Российской газете" в Роспотребнадзоре, маску должны носить все люди, оказывающие медицинскую помощь заболевшим и ухаживающие за ними.

Помимо этого требуется проводить ежедневную уборку с применением антисептиков или дезинфицирующих средств на основе хлора. Ими особенно тщательно стоит протирать дверные ручки, выключатели, раковины и смесители, столешницы, раковины (после каждого использования).

Фото: Сергей Куксин/РГ
МЧС рекомендует после покупки замачивать в воде овощи и зелень

В Роспотребнадзоре напоминают, что нет необходимости мыть руки так называемым антибактериальным мылом. Согласно исследованиям НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, понятия стандартного антибактериального мыла не существует. В такие мыла вносят антимикробные добавки, но они могут быть разные и в разном количестве. Некоторые производители могут использовать мыло с такой пометкой и просто без добавок в качестве удачного маркетингового хода. Критериев эффективности такого мыла нет, если не идет речь о кожном антисептике.

Так называемое антибактериальное мыло вирусы может не уничтожить, так как вирусы не бактерии и устойчивость у них другая. Но такое мыло, как и любое другое, может их просто смыть. В связи с этим в Роспотребнадзоре рекомендуют пользоваться любым мылом, это обеспечит примерно одинаковый эффект.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин сообщил об увеличении объема производства масок
Упрощен беспошлинный ввоз медицинских товаров для борьбы с COVID-19
Скворцова: 30% случаев коронавируса проходит в легкой форме, как ОРВИ
В Роспотребнадзоре спрогнозировали, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом
В Минобороны подтвердили сопровождение американского самолета возле Сирии
Какими средствами можно гарантированно уничтожить коронавирус
Пять способов подключить интернет на даче