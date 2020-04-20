Как мыть руки и убираться в квартире, если в ней есть заболевшие коронавирусом

Помимо этого требуется проводить ежедневную уборку с применением антисептиков или дезинфицирующих средств на основе хлора. Ими особенно тщательно стоит протирать дверные ручки, выключатели, раковины и смесители, столешницы, раковины (после каждого использования).

В Роспотребнадзоре напоминают, что нет необходимости мыть руки так называемым антибактериальным мылом. Согласно исследованиям НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, понятия стандартного антибактериального мыла не существует. В такие мыла вносят антимикробные добавки, но они могут быть разные и в разном количестве. Некоторые производители могут использовать мыло с такой пометкой и просто без добавок в качестве удачного маркетингового хода. Критериев эффективности такого мыла нет, если не идет речь о кожном антисептике.

Так называемое антибактериальное мыло вирусы может не уничтожить, так как вирусы не бактерии и устойчивость у них другая. Но такое мыло, как и любое другое, может их просто смыть. В связи с этим в Роспотребнадзоре рекомендуют пользоваться любым мылом, это обеспечит примерно одинаковый эффект.