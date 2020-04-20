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Толковые советы

Как сходить в магазин и не заразиться
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 86(8140)
Карантин затянулся, и поскольку у людей запасы еды не беспредельны, они стали чаще выбираться в магазин. Свои советы по правильному порядку обращения с покупками представили эксперты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Первый и главный совет. После того как принесли сумку с продуктами домой, не надо бросаться их разбирать. Первым делом надо вымыть руки и лишь потом приступать к выниманию продуктов.

Фото: Сергей Куксин/РГ
МЧС рекомендует после покупки замачивать в воде овощи и зелень

Также специалисты Всероссийского института советуют для избежания распространения коронавируса дезинфицировать ручки, выключатели, сумки. Надежного результата можно достичь при использовании дезинфекционных средств из группы окислителей: хлорактивных и кислородактивных соединений.

Необходимо проводить и влажную уборку, а также мыть лучше со слабым хлорным раствором полы. Перед входом можно положить вымоченную в этом растворе тряпку, чтобы не занести на обуви заразу. От врачей не раз приходилось слышать мнение, что вирус переносится с пылью на обуви.

Из наиболее, так сказать, необычных рекомендаций можно выделить совет, как мыть зелень. По мнению МЧС, овощи и зелень надо замачивать на 10-15 минут.

"Овощи и фрукты надо тщательно помыть. Зелень, помидоры и огурцы можно замочить на 10-15 минут в воде, а затем хорошо промыть под проточной водой", - говорится в рекомендациях.

Также специалисты МЧС считают, что продукты в пластиковой, металлической или стеклянной упаковке надо вымыть с мылом.

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