Как сходить в магазин и не заразиться

Карантин затянулся, и поскольку у людей запасы еды не беспредельны, они стали чаще выбираться в магазин. Свои советы по правильному порядку обращения с покупками представили эксперты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

Первый и главный совет. После того как принесли сумку с продуктами домой, не надо бросаться их разбирать. Первым делом надо вымыть руки и лишь потом приступать к выниманию продуктов.

Также специалисты Всероссийского института советуют для избежания распространения коронавируса дезинфицировать ручки, выключатели, сумки. Надежного результата можно достичь при использовании дезинфекционных средств из группы окислителей: хлорактивных и кислородактивных соединений.

Необходимо проводить и влажную уборку, а также мыть лучше со слабым хлорным раствором полы. Перед входом можно положить вымоченную в этом растворе тряпку, чтобы не занести на обуви заразу. От врачей не раз приходилось слышать мнение, что вирус переносится с пылью на обуви.

Из наиболее, так сказать, необычных рекомендаций можно выделить совет, как мыть зелень. По мнению МЧС, овощи и зелень надо замачивать на 10-15 минут.

"Овощи и фрукты надо тщательно помыть. Зелень, помидоры и огурцы можно замочить на 10-15 минут в воде, а затем хорошо промыть под проточной водой", - говорится в рекомендациях.

Также специалисты МЧС считают, что продукты в пластиковой, металлической или стеклянной упаковке надо вымыть с мылом.