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Рубрика: Спорт

В режиме онлайн

Крупные соревнования на время пандемии переходят в интернет
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 86(8140)
Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по спорту: почти все значимые события отменены, атлеты вынужденно тренируются дома, а организаторы соревнований решают, на какой срок их перенести. Вынужденный карантин спортсмены проводят по-разному. Кто-то сосредоточен на индивидуальных тренировках, кто-то больше времени проводит с семьей, а кто-то частенько общается с болельщиками в социальных сетях и пытается найти выход из сложившейся ситуации.
Мария Шарапова добралась до финала виртуального US Open, где уступила Габриэле Сабатини. Фото: РИА Новости Мария Шарапова добралась до финала виртуального US Open, где уступила Габриэле Сабатини. Фото: РИА Новости
Мария Шарапова добралась до финала виртуального US Open, где уступила Габриэле Сабатини. Фото: РИА Новости

К примеру, Магнус Карлсен, организовавший виртуальный турнир по шахматам. Из-за отсутствия соревнований все больше турниров уходит в онлайн. Какие именно - в нашем материале. Онлайн-супертурнир с призовым фондом 250 тысяч долларов организовал чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен. К виртуальной доске норвежец пригласил еще семь сильнейших гроссмейстеров. Соревнования начались в конце прошлой недели и продлятся по 3 мая.

Фото: AP Photo/Winslow Townson
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По словам Карлсена, в условиях, когда все соревнования отменены, переход на онлайн-режим - единственно верное и логичное решение.

- Шахматы уникальны в спортивном мире, потому что суть игры не меняется в зависимости от того, делаются ходы на деревянной доске или на экране компьютера. Это исторический момент. С учетом возможности продолжать профессиональные матчи в онлайн-режиме у нас есть не только шанс, но и ответственность перед игроками и болельщиками по всему миру. В отсутствие других видов спорта они могут отвлечься, смотря профессиональные шахматы, - считает Карлсен.

В первом туре Карлсен обыграл Хикару Накамуру из США (3:2), а россиянин Ян Непомнящий уступил американцу Фабиано Каруане (1,5:2,5).

Интересная идея появилась у организаторов одного из теннисных турниров серии "Большой шлем" - Открытого чемпионата США (US Open). Они провели виртуальное соревнование, победителем которого, к слову, стал россиянин Марат Сафин.

Принцип был простой: организаторы собрали 32 победителя US Open за разные годы и путем голосования болельщиков начали выявлять сильнейшего. Среди участников был и Сафин, который в 2000 году впервые в карьере завоевал "Шлем", обыграв в Нью-Йорке великого американца Пита Сампраса.

Фото: EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA
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По пути в нынешний "финал" Марат поочередно одолел Джимми Коннорса образца 1978-го, обладателя титула в 2009 году Хуана Мартина дель Потро, а также победил с двумя Роджерами Федерерами - 2004 и 2008 годов. В решающей же встрече россиянин оказался сильнее испанца Рафаэля Надаля.

Спустя несколько часов стартовал также виртуальный женский US Open. В нем Россию представляли Мария Шарапова и Светлана Кузнецова.

И если Кузнецова вылетела уже в первом круге, то Шарапова добралась аж до финала. Правда, в решающей встрече Мария проиграла аргентинке Габриэле Сабатини. Но результат россиянка все равно показала достойный.

Любовь болельщиков к Шараповой не является сюрпризом. Болельщики ее любят, что и неудивительно: в этот непростой период она много с ними общается, а несколько дней назад Мария и вовсе опубликовала на своей странице в социальной сети номер телефона и предложила поклонникам присылать ей сообщения. Победительница всех четырех "Шлемов" пообещала лично ответить на месседжи.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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- За последние дни я соскучилась по вам, моим любимым фанатам. Хочу с вами общаться. И сейчас, когда мы сидим по домам, мне очень интересны ваши мысли. Пишите мне. Я дам вам специальный номер, и вы сможете присылать на него ваши сообщения. Словом - напишите мне, и обязательно получите ответ, - сказала Шарапова.

В конце марта виртуальный розыгрыш плей-офф запустила Континентальная хоккейная лига (КХЛ). По задумке организаторов, победителя Кубка Гагарина определят болельщики в социальных сетях. Каждый день в соцсетях КХЛ будут проводиться виртуальные матчи плей-офф в виде голосования. Команда, набравшая во встрече наибольшее число голосов, выиграет. Как и в настоящем Кубке Гагарина, каждая серия будет проходить до четырех побед. Каждый виртуальный поединок будет длиться 12 часов (с 8.00 до 20.00 по московскому времени).

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