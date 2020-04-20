Председатель Совета судей России Виктор Момотов объяснил, какие судебные споры в нынешней ситуации могут быть признаны неотложными. В число таких дел, например, могут попасть семейные споры, дела о признании гражданина недееспособным или какие-то трудовые конфликты.

"Невозможно составить полный и исчерпывающий перечень категорий безотлагательных дел: в зависимости от конкретных обстоятельств одно дело может быть признано безотлагательным, а другое дело со сходной правовой природой, но иными фактическими обстоятельствами, напротив, не требует срочного рассмотрения", - сказал "РГ" Виктор Момотов.

Поэтому Верховный суд России и Совет судей России предоставили судам возможность самостоятельно принять решение о рассмотрении дела, которое с точки зрения формальных критериев не подпадает под категорию неотложных. Здесь надо учитывать обстоятельства дела, мнение участников процесса и условия режима повышенной готовности, введенного в соответствующем регионе.

Виктор Момотов рассказал, на что должны обратить внимание судьи, принимая решения, может ли дело продождать. Есть очевидные ситуации, когда речь идет об аресте человека или рассмотрении дела об административном правонарушении. Но есть и другие. Например, как сказал Виктор Момотов, суды должны изучить, не приведет ли отложение дела к необратимым последствиям. Поэтому неотложными могут оказаться некоторые семейные споры или дела о взыскании алиментов.

Неотложными могут оказаться некоторые семейные споры или дела о взыскании алиментов, а также какие-то трудовые конфликты

"Следует учитывать такой критерий, как значимость исхода дела, - сказал корреспонденту "РГ" Виктор Момотов. - К таким делам относятся дела о возмещении ущерба здоровью, а также дела, в которых участники процесса в силу состояния здоровья рискуют не дождаться окончания разбирательства, семейные споры о детях, лишение родительских прав, изъятие детей, дела о гражданском состоянии, лишение или восстановление дееспособности, споры, возникающие из трудовых взаимоотношений".

Пандемия оказала существенное влияние на работу судов во всем мире - им пришлось ввести серьезные ограничения.

Но правосудие не может остановиться.

"Разрешая вопрос о том, носит ли конкретное дело безотлагательный характер, судам следует учитывать, что помимо права на жизнь и здоровье Конституцией Российской Федерации гарантируются и иные права, баланс между которыми должен быть соблюден, - продолжил председатель Совета судей Виктор Момотов. - Нет препятствий также для досудебной подготовки и рассмотрения тех дел, участники которых выразили согласие на рассмотрение дела в их отсутствие, если их личное участие в судебном разбирательстве не является обязательным".

По всем остальным категориям дел суды откладывают их рассмотрение до снятия введенных ограничений и появления у граждан и бизнеса возможности участвовать в судебных заседаниях в общем порядке.

Также суды могут рассмотреть дела в порядке приказного или упрощенного производства, дела. Это так называемое "письменное производство", которое осуществляется путем обмена документами между сторонами и судом, без проведения очного судебного разбирательства.

"В связи с этим обращаю внимание на то, что большинство дел рассматриваются судами именно в приказном и упрощенном порядке - это порядка 77 процентов гражданских дел, 90 процентов административных дел и более половины экономических споров, - говорит Викто р Момотов. - Таким образом, даже в это непростое время суды рассматривают подавляющее большинство поступающих дел благодаря широкому применению "письменного производства", развитие которого стало возможным благодаря законодательным инициативам Верховного суда".

Многих практиков сегодня волнует вопрос, как быть с процессуальными сроками? Судами приостановлен личный прием граждан, а документы рекомендовано подавать через интернет-приемные. То есть, в принципе, у граждан есть возможность подать документы в суд. Тем не менее, не все в ладах с информационными технологиями, так что определенные проблемы у человека могут возникнуть.

В ближайшее время Верховный суд России даст свои разъяснения по вопросам, возникающим в период противоэпидемиологических мер, в том числе, как считать в нынешних условий процессуальные сроки или является ли пандемия форс-мажором.

Многие юристы-практики полагают, что объявленные главой государства нерабочие дни не должны включаться в сроки процессуальной давности. Это значит, что в эти дни приостановлено в том числе течение сроков исковой давности и жалоб на принятые решение.

Например, если в отношении гражданина вынесен судебный приказ, у человека есть десять дней, чтобы представить свои возражения. Тогда приказ будет отменен. Если приказ будет вынесен в апреле, десятидневный срок начнет течь с того дня, который официально станет первым рабочим днем. Такой подход многие эксперты считают справедливым. Впрочем, здесь надо дождаться разъяснений Верховного суда страны.

Виктор Момотов особо подчеркнул, что, несмотря на принимаемые меры, судопроизводство не становится закрытым для общества - гласность правосудия в период действия ограничительных мер обеспечивается обязательной публикацией судебных актов в Интернете, возможностью направлять в суд запросы с целью получения информации об их работе, правом сторон осуществлять аудиофиксацию судебного разбирательства.

"Нельзя забывать и о получении сторонами копии судебного решения, возможности с разрешения суда осуществлять видеозапись судебного процесса, - рассказывает Виктор Момотов. - Таким образом, системные меры, предусмотренные в совместных постановлениях президиума Верховного суда и президиума Совета судей, позволили обеспечить необходимый баланс конституционных ценностей, с учетом которых правосудие осуществляется в период противодействия эпидемии".

Кстати, на прошедшем недавно Петербургском международном юридическом форуме "9 1\2: законы коронавируса", прошедшем в режиме онлайн, участники форума рассказали, что на новую систему работы переходят практически все суды в мире, в том числе Европейский суд по правам человека. Так, все 47 судей, работающие там, получили удаленный доступ к системе документооборота.

"Я хотел бы отметить высокую адаптивность наших процедур и совместной работы всех сотрудников аппарата суда к тому, чтобы приспособить наши процедуры к этой ситуации, - рассказал судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов. - Мы общались по интернету. Наши лидеры предлагали варианты проведения заседаний в письменной процедуре, и мы соглашались или делали свои предложения - это было сделано очень быстро, буквально за один день".

Эпидемия и принятые ограничительные меры даст импульс к дальнейшей информатизации правосудия, внедрения новых технологий в повседневную судебную деятельность. Тем не менее участники форума согласились, что полный переход судов в онлайн попросту невозможен. "Когда судья принимает решение, он часто руководствуется сердцем и законом. И в этом смысле контакт, коммуникация порой имеют очень большое значение. Мы этого никогда не исключим. Никогда никакой робот, никакая видеосвязь не заменит коммуникацию в судебной системе", - заключил Виктор Момотов.