Из кабины мусоровоза припаркованные во дворе иномарки выглядят крошечными, будто детские игрушки. "Мой рабочий день редко когда длится ровно 8 часов, обычно дольше, - рассказывает оператор мусоровоза из Химок Александр Сугак. - Иногда в одну точку возвращаемся по два, по три раза". У Александра в кармане форменной куртки лежит смартфон, который он получает, заступая на смену. В нем задание на день - примерно 200 контейнеров с мусором. Мусоровоз рассчитан на 60. Значит, водителю за смену нужно трижды съездить к пункту разгрузки, обычно расположенному в промзоне или за чертой города. "В день проезжаю километров 50, - говорит Александр. - И это еще ничего, в Химках расстояния небольшие".

Но если бы вы только знали, что это за езда! Мимо личных машин жителей мусоровоз порой протискивается с миллиметровым зазором. Водитель находится в постоянном напряжении. Отвлекся не вовремя - попал как минимум на пару часов простоя. А это срыв маршрута и невыполнение плана. К слову, зарплата оператора мусоровоза у подмосковного регионального мусорного оператора "РТ-Инвест", обслуживающего, помимо Химок, еще 36 городских округов, или 3,8 миллиона жителей области, составляет порядка 60 тысяч рублей. Но есть и премии. А в ДТП попал - премию потерял.

На улице Германа Титова нас встречает запарковка. Так водители называют ситуации, когда вывезти с площадки мусорный бак, чтобы разгрузить его в мусоровоз, мешает припаркованный вплотную к контейнерам автомобиль. "Если на приборной панели оставлен номер телефона, я позвоню, хотя и не обязан", - продолжает Сугак. А если номера нет или хозяин не пожелал перепарковаться? Тогда водитель фотографирует площадку, чтобы диспетчер в реальном времени мог видеть, почему не выполнена отгрузка, и уезжает по другим адресам. На эту точку заглянет позже. Или еще позже, если и вторая попытка оказалась безуспешной.

"А бывает ли так, что все равно приходится уезжать ни с чем?" - спрашиваю. "Бывает. Но это крайне нежелательно", - признается Александр. Дело в том, что граждане, видя переполненный бак, начинают складывать новые мусорные пакеты просто на землю. И когда машина, помешавшая разгрузить контейнер, наконец, уезжает, на площадке остается мини-свалка. Иногда она достигает таких размеров, что мешает подъехать к бакам похлеще запарковок. И хуже всего то, что по регламенту Александр не имеет права ее убирать.

Жители иной раз ругаются на возчиков - бак высыпал, а свалку с земли подобрать трудно? Не трудно - регламент не дает. На каждой площадке водитель не имеет права задерживаться более 15 минут. Иначе начинают ломаться все лимиты по маршруту, бензину, рабочему времени... Подбирать с земли пакеты - прерогатива дворников. Вот и сейчас, пока перевозчик освобождал баки, на площадку прибежали три дворника и покидали отдельно лежащие мешки в нутро мусоровоза. "Но случается и так: мы баки выгрузили, а дворников все нет. Мы уезжаем, граждане жалуются. Бывает, я еще со двора не выехал, а жители уже жалобу накатали", - сетует Александр Сугак. Хорошо, что у каждого возчика есть служебный смартфон, фиксирующий состояние территории до и после разгрузки контейнеров, иначе Сугак и его коллеги круглыми сутками были бы виноваты.

Особенно сейчас, когда самоизолированные граждане производят отходов столько, что новогодние праздники с их традиционными мусорными кучами вспоминают уже с ностальгией. "Тогда мы за неделю вывезли со своих территорий 300 тысяч кубометров отходов. Сейчас еженедельная норма - порядка 450 тысяч, или на 30 процентов больше, чем обычно", - рассказали "РГ" в пресс-службе "РТ-Инвест". Внесли свою лепту и москвичи-дачники, у которых сезон начался на месяц раньше обычного - и из-за теплой погоды, и из-за рекомендаций властей изолироваться на дачи. При этом, как утверждают в управляющей компании, более 700 СНТ в Подмосковье до сих пор уклоняются от заключения договоров с оператором, а это значит, что вывоз мусора у них вообще ничем не регламентируется.

Пилотный проект по эвакуации автомобилей, мешающих вывозу мусора, будет реализован в Долгопрудном

Но вернемся к проблеме запарковок. В Москве ее очень часто решают установкой вокруг контейнерной площадки бетонных полусфер, не дающих парковаться впритирку к мусорным бакам. В области это не всегда возможно. Во-первых, контейнерные площадки часто располагаются в кармане, заканчиваясь на уровне дороги. И если отступить полусферой еще хотя бы на полметра, во двор не въедут ни пожарная, ни скорая, ни сами жильцы... А во-вторых, не на всех контейнерных площадках в подмосковных дворах стоят выкатные баки. Есть площадки с емкостями без колес, чтобы их выгрузить, нужно самому подъехать вплотную.

"Мы хотим попробовать применять к любителям парковаться у баков эвакуацию, - признается территориальный управляющий по городскому округу Химки регионального оператора "РТ-Инвест" Константин Киселев. По его словам, сейчас идет проработка пилотного проекта, который будет реализован в Долгопрудном. Там процесс вывоза отходов в самых проблемных дворах будет осуществляться с привлечением сотрудников ГИБДД, правомочных составлять разрешающие эвакуацию протоколы. Причем машины, которые мешают мусоровозам, планируется не просто отодвигать подальше от бачков, а эвакуировать на штрафстоянки.