Каждый четвертый европеец может лишиться работы из-за COVID-19

"Кризис 2008-2009 годов начался с финансовых потрясений, потом перешел в реальную экономику, теперь же все началось в сфере здравоохранения, затем удар пришелся опять же по реальному сектора, - отмечают аналитики McKinsey. - В первую очередь за счет мер строгой изоляции, необходимых для спасения жизней, но также оказавших влияние на целые компании и каждого человека в отдельности".

При этом рассматриваются два основных сценария развития событий. Если для завершения борьбы с вирусом будет достаточно двух-трех месяцев режима строгой изоляции, безработица уже в этом году увеличится до 7,6 процентов. К докризисному уровню в 6,3 процента она сможет вернутся уже через год.

Если же для победы над коронавирусом потребуется больше времени, безработица достигнет 11,2 процента и вернутся к докризисному уровню она сможет только к 2024 году.

При этом, отмечают аналитики McKensey, безработица обладает негативным мультипликативным эффектом для экономики. Снижаются доходы населения, падает спрос, сокращаются продажи, уменьшаются прибыли компаний - все это ведет к минимизации налогооблагаемой базы и государства остаются без средств, которые им необходимы для помощи своим гражданам и бизнесу. В обществе растет имущественное неравенство, оно провоцирует депрессивные состояния у безработных, возникают условия для роста криминала, увеличивается нагрузка на медицину и так далее. Поэтому и властям, и бизнесу необходимо уже сейчас предпринимать меры для минимизации последствий COVID-19 для экономики.

Наибольший риск лишится работы у молодых людей до 24 лет, причем неважно, в какой сфере они заняты. Далее опасность с высокой степенью вероятности подстерегает почти 55 миллионов человек, чья деятельность связана с близким контактом людей между собой. Это могут быть, например, сотрудники магазинов, повара или актеры. Еще примерно 15 миллионов европейцев оказались в группе со средним риском лишиться работы из-за последствий коронавируса. Это люди, которым по роду деятельности приходится близко контактировать только с коллегами или пациентами: операторы станков, строительные рабочие, врачи.

В относительной безопасности себя могут чувствовать 160 миллионов европейских тружеников: работники экстренных служб, клерки, архитекторы и журналисты. Впрочем, если кризис развернется на полную катушку, им тоже придется очень несладко.