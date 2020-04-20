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20.04.2020 10:10
Рубрика: В мире

Каждый второй подросток в Ирландии испытывает сильный стресс из-за пандемии

Текст: Владимир Шилов

Более половины ирландских подростков испытывают сильный стресс или даже депрессию на фоне пандемии, передает новостной портал Journal со ссылкой на местных социологов.

48 процентов респондентов телефонного опроса в возрасте от 16 до 19 лет считают, что карантин серьезно сказался на физическом или психологическом самочувствии.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Многие признались, что с начала года стали чаще испытывать тревожность и неуверенность в себе перед лицом новых испытаний.

Вместе с тем, 94 процента опрошенных подтвердили, что соблюдают карантин и предельно ограничили круг общения, стараются чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию в магазинах. При этом тех, кто негативно смотрит в будущее, по-прежнему меньшинство.

По мнению специалистов, жесткий карантин не проходит без последствий для психики. В группе повышенного риска - подростки с неустойчивой психикой, а также пожилые люди.

Напомним, несмотря на все усилия властей Ирландии, заболеваемость COVID-19 находится на подъеме. Общее количество заразившихся перевалило за 15 тыс. человек, умерло 610 инфицированных.

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