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Рубрика: В мире

Количеств жертв массового убийства в Канаде может значительно возрасти

Текст: Максим Макарычев
В понедельник вечером вспыли шокирующие детали убийства в Канаде, свидетельствующие о том, что 51-летний дантист Габриэль Вортман тщательно спланировал массовую бойню, а количество жертв самого смертоносного преступления в истории страны может возрасти.
Фото: REUTERS/John Morris Фото: REUTERS/John Morris
Фото: REUTERS/John Morris

Источники в полиции сообщили Toronto Sun, что число погибших, в настоящее время их - 18, может значительно возрасти, так как Вортман поджег дома на своем пути. "Может быть больше жертв, - сказал источник издания. - Есть сожженные дома, которые не обыскивались". "У нас было пять пожаров в жилых домах, и мы полагаем, что в тех домах, которые сгорели дотла, могут быть жертвы", - заявил главный суперинтендант RCMP Крис Кожа на пресс-конференции в Дартмуте в понедельник. Среди жертв, которые были публично опознаны - офицер полиции, двое руководителей учебных заведений, учительница начальной школы Лиза МакКалли; медсестра и три пенсионера, члены одной семьи.

Фото: AP
Преступник в форме сотрудника полиции убил 16 человек в Канаде

Убийства начались в ночь на воскресенье, когда нападавший застрелил свою бывшую жену и ее нынешнего сожителя, сообщили источники в полиции. По их словам, Вортман с детских лет был одержим Королевской канадской конной полицией. Он был одет в форму RCMP и передвигался на полицейской машине, которая была выведена из эксплуатации, но сохранила отличительные знаки. Вортман, одетый как офицер RCMP, заходил в дома в тихом сельском городке Портапик, расстреливая людей, которые проживали в них, или останавливал водителей, прежде чем убить их, сообщили чиновники. "Они доверяли ему", - сказал источник о жертвах Вортмана. Один источник, который не видел Вортмана в течение 10 месяцев, рассказал The Globe and Mail, что стоматолог пришел к двери его дома с винтовкой и пистолетом, стучался внутрь, однако он, посмотрев в видеодомофон, так и не решился открыть дверь.

Вортман поджег несколько домов и автомашин, а также свой собственный дом, сообщает The New York Post. Настигнув убийцу в результате погони, констебль и ветеран RCMP Хейди Стивенсон для того, чтобы остановить Вортмана, врезалась в его машину. Преступник, который не пострадал, вылез из своего Chevrolet и расстрелял офицера в упор, забрав ее пистолет и патроны.

Убийца был, наконец, загнан в угол на заправочной станции в соседнем крошечном городке и успел несколько раз выстрелить из винтовки, прежде чем был сражен наповал градом полицейских пуль.

Фото: AFP/tim krochak
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек

Напомним, что Вортман был владельцем клиники по установке зубных протезов и считался авторитетным специалистом в этой области. Его клиника была закрыта на период изоляции, как "не критически важное предприятие". Зубной техник, привыкший жить на широкую ногу, Вортман имел несколько резиденций в провинции, в том числе, огромный белый дом в прибрежном Портапике, где устроил массовую бойню. Следствие выясняет финансовое положение Вортмана, а также то, насколько серьезными для него стали потери в период простоя его клиники на время изоляции.

Между тем, как отмечает The Global and Mail, многие комментаторы задаются вопросом, почему RCMP не использовала систему экстренного оповещения жителей провинции, преследуя убийцу, который, как они знали, был вооружен и чрезвычайно опасен, а вместо этого распространила информацию о нем только в своем Twitter.

В Канаде считается незаконным иметь незарегистрированный пистолет или любое другое оружие. Для того, чтобы получить ствол, желающий должен пройти курс обучения под надзором инструкторов, предоставить несколько справок, включая документ от врача о состоянии его психического здоровья и справку из полиции на предмет отсутствия криминального прошлого. После массового убийства в провинции Новая Шотландия премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о том, что намерен еще больше ужесточить закон об обороте оружия в стране.

В мире Северная и Центральная Америка Канада

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