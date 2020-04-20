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20.04.2020,  
13:54
Текст:  Антон Валагин

Коронавирус прогнал ядерные бомбардировщики США с острова Гуам

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org

После 16 лет непрерывного боевого дежурства ВВС США убрали в авиабазы Андресен на острове Гуам в Тихом океане стратегические бомбардировщики, способные применять ядерное оружие.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Пять самолетов B-52 Stratofortress 16 апреля покинули авиабазу и вернулись в США. Таким образом Гуам впервые за 16 лет остался без носителей ядерного оружия, отмечает MilitaryWatch.

- Американские бомбардировщики продолжат действовать в Тихоокеанском регионе с других авиабаз, - пояснила пресс-секретарь Стратегического командования США Кейт Анастасофф. Причиной вывода авиации, по ее словам, стала уязвимость Гуама для китайских, корейских и российских ракет.

Еще одной возможной причиной является пандемия COVID-19 - в гавани Гуама стоит авианосец Theodore Roosevelt, 672 человека из его экипажа больны коронавирусом. Но военным США запрещено говорить на эту тему.

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