Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Андрей Костин полагает, что рост курса доллара на 15% произошел "в допустимых для банков пределах", и на этом ослабление российской валюты можно и нужно остановить.

"Я верю, что мы не выйдем за пределы 80 рублей за доллар, а в дальнейшем, в 2021 году, курс рубля укрепится", - сказал банкир. И на его взгляд у ЦБ и Министерства финансов "есть возможность в случае необходимости поддерживать курс", подчеркнул Костин.

Что касается разнонаправленной динамики на рынке, то глава ВТБ объяснил ее тем, что "инвесторами руководят эмоции, а не расчеты".

Очень важным достижением ЦБ Андрей Костин назвал решение не прибегать к повышению ставки. Хотя регулятор "мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги в рамках тех программ, которые делаются специально на нерыночных условиях с целью оказания поддержки гражданам и бизнесу, снизив таким образом нагрузку на бюджет".