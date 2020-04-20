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20.04.2020 09:15
Рубрика: Экономика

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Текст: Александр Проценко
Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин считает, что у Центробанка нынче есть возможность поддерживать курс национальной валюты, а в следующем году можно даже ожидать укрепления рубля. Такой прогноз глава ВТБ сделал в интервью РБК.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Андрей Костин полагает, что рост курса доллара на 15% произошел "в допустимых для банков пределах", и на этом ослабление российской валюты можно и нужно остановить.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
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"Я верю, что мы не выйдем за пределы 80 рублей за доллар, а в дальнейшем, в 2021 году, курс рубля укрепится", - сказал банкир. И на его взгляд у ЦБ и Министерства финансов "есть возможность в случае необходимости поддерживать курс", подчеркнул Костин.

Что касается разнонаправленной динамики на рынке, то глава ВТБ объяснил ее тем, что "инвесторами руководят эмоции, а не расчеты".

Очень важным достижением ЦБ Андрей Костин назвал решение не прибегать к повышению ставки. Хотя регулятор "мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги в рамках тех программ, которые делаются специально на нерыночных условиях с целью оказания поддержки гражданам и бизнесу, снизив таким образом нагрузку на бюджет".

Экономика Финансы Валютный рынок Компании Финансы ВТБ Курс рубля

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