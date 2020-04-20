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Легендарный кнопочный телефон Nokia пришел в Россию. Цена

Текст:   Антон Благовещенский
20.04.2020,  
14:34
Nokia 5310. Фото: HMD Global Nokia 5310. Фото: HMD Global
Nokia 5310. Фото: HMD Global

Компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, сообщила о старте продаж на российском рынке кнопочного телефона Nokia 5310.

Nokia 5310. Фото: HMD Global

Это обновленная версия популярной модели Nokia 5310 Xpress Music со встроенным MP3-плеером и FM-радио, а также двумя громкими фронтальными динамиками.

Посвежевший Nokia 5310 имеет дисплей с диагональю 2,4 дюйма, аккумулятор на 1200 мАч, слот для карт microSD емкостью до 32 Гб и разъем для наушников, а также VGA-камеру и лоток для двух SIM-карт.

Работает аппарат на базе ОС Series 30+, имеет порт micro USB для зарядки, а в режиме ожидания может работать до 22 дней.

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Стоимость новинки в России составляет 3990 рублей. Телефон доступен в черной и белой расцветках корпуса.

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