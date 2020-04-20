В Эфиопии легенды привели археологов к таинственному сооружению

Польские и итальянские археологи, проводившие раскопки в Эфиопии, при помощи беспилотного летательного аппарата обнаружили руины древнего монументального сооружения, память о котором сохранилась в местных легендах.

Как сообщает Nauka w Polsce, восьмидневное исследование было проведено на севере Эфиопии в марте 2020 года. Из-за пандемии коронавируса оно было прекращено досрочно. Однако ученые получили достаточно материала для изучения.

Место для обследования они выбрали, ориентируясь на местные легенды. В них говорится о том, что когда-то на вершине холма в Дебре-Гергисе возвышалось величественное здание.

"Местное население знает, что когда-то в этом месте стоял христианский храм, но точно неизвестно, когда именно это было, и как он был устроен", - говорит доктор Микела Гаудиелло, руководитель исследовательского проекта.

Впервые в Эфиопии для проведения столь масштабного археологического исследования был использован дрон. С его помощью ученые сумели обнаружить следы сооружения, после чего отправились на место и приступили к раскопкам.

Они успели обнаружить большие каменные колонны высотой несколько метров и остатки стен. Это все, что осталось на поверхности земли от здания. Оно действительно было построено на вершине холма, доминирующего над окрестностями.

В ходе раскопок были обнаружены многочисленные фрагменты керамики и каменный блок с высеченной на нем надписью. Она была выгравирована на древнеэфиопском языке. Ученые уже приступили к расшифровке этого текста.

По блоку и фрагментам керамики археологи смогли предварительно датировать таинственное сооружение. По их оценкам, оно было воздвигнуто в период от 700 до 1100 года нашей эры.

Ученые предполагают, что найденное здание было христианским храмом. Так, был обнаружен, предположительно, фрагмент апсиды - остатки каменного пола, который располагался в полукруглом выступе здания. Подобные элементы характерны для христианских церквей.

Кстати, это святилище находилось на торговом пути, который вел из "глубин" Африки в Аксум - столицу христианского государства, существовавшего в первые века нашей эры.