Лесные массивы Беларуси расширили по весне свои просторы

И у аномально теплой зимы есть свою очевидные достоинства, констатируют знатоки лесного наследства Беларуси. Лесхозы республики, например, именно благодаря февральской оттепели досрочно выполнили годовой план посадки леса.

С начала года было создано 33 492 га лесных культур вместо запланированных 32 335 га, уточнила сотрудник Министерства лесного хозяйства РБ Анастасия Докучаева. Более того, этой весной было намечено освоить только 31 402 гектара новых лесов, а остальную часть посадочных хлопот планировалось отложить на осень. Кстати, выращивание посадочного материала проводится в 78 постоянных лесных питомниках страны с общей площадью свыше 1,3 тысячи га.

Каждый третий гектар нового леса в этом году, по информации министерства, на счету гомельских лесоводов. Здесь было создано 12 734 га лесных культур. В Брестской области появилось 4534 га нового леса, в Витебской - 3006 га, Гродненской - 3428 га, Минской - 5538 га, Могилевской - 4252 га, уточнил источник в отраслевом министерстве.

Особый акцент при проведении восстановительных работ специалисты сделали на участках усохших хвойных насаждений. Новый лес здесь появился на площади свыше 20 тысяч га. Стоит отметить и тот факт, что более 18 тысяч гектаров леса создано с использованием селекционного посадочного материала.

Лесхозы республики, резюмирует БЕЛТА, в последние годы значительно наращивают объемы создаваемых лесов. В прошлом году аналогичные работы были осуществлены на площади 51,8 тысяч га, перевыполнив проектное задание почти на сорок процентов.