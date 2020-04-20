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20.04.2020 09:51
Рубрика: Общество

Михаил Мурашко отметил эффективность самоизоляции

Текст: Александр Проценко
Глава Минздрава в интервью телеканалу "Россия 24" отметил, что принимаемые меры по противодействию пандемии коронавируса дают эффект, особенно самоизоляция.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

"Мы видим, что меры, которые принимаются по разобщению, самоизоляции, они эффективны. В Москве мы видим, что интенсивность распространения процесса очень гладко, и, что очень важно, поступления тяжелых больных, также на сегодняшний день этот рост приостановлен", -  сказал Мурашко.

Фото: iStock
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Министр отметил, что у пациентов, которые своевременно обратились к врачам и начинают лечиться рано, прогноз лучше, чем у тех, кто пытался лечиться самостоятельно или просто ждал улучшений состояния. Михаил Мурашко также добавил, что особенность коронавируса в том, что "вдруг его течение резко ускоряется". И пояснил, что меры, которые принимаются по разобщению и самоизоляции, наиболее эффективны, и это особенно наглядно проявляется в Москве.

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