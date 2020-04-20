Михаил Мурашко отметил эффективность самоизоляции

"Мы видим, что меры, которые принимаются по разобщению, самоизоляции, они эффективны. В Москве мы видим, что интенсивность распространения процесса очень гладко, и, что очень важно, поступления тяжелых больных, также на сегодняшний день этот рост приостановлен", - сказал Мурашко.

Министр отметил, что у пациентов, которые своевременно обратились к врачам и начинают лечиться рано, прогноз лучше, чем у тех, кто пытался лечиться самостоятельно или просто ждал улучшений состояния. Михаил Мурашко также добавил, что особенность коронавируса в том, что "вдруг его течение резко ускоряется". И пояснил, что меры, которые принимаются по разобщению и самоизоляции, наиболее эффективны, и это особенно наглядно проявляется в Москве.