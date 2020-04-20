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20.04.2020 16:55
Рубрика: Власть

Минкультуры: Потери крупных театров и музеев восполним за три месяца

Текст: Наталья Лебедева
Министерство культуры планирует в течение трех месяцев возместить убытки крупнейших российских театров и музеев, которые они понесли из-за введенного в стране режима самоизоляции. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Любимова.
Министр культуры РФ Ольга Любимова. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Министр культуры РФ Ольга Любимова. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Министр культуры РФ Ольга Любимова. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

"Мы понимаем, что есть особенно крупные музеи и крупные театры, существенная часть доходов которых, а как следствие заработной платы, была связана с продажей билетов. Поэтому нам, в первую очередь, важно, чтобы дефицит этих средств был восполнен в ближайшие три месяца", - сказала Любимова в эфире программы "Поздняков" на канале НТВ.

Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС
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По ее мнению, руководству театров и музеев уже сейчас стоит подумать о том, какие спектакли и выставки они покажут после завершения карантина.

"Сейчас, когда у нас есть эта вынужденная самоизоляция, руководство наших театров, наших музеев как раз и занято тем, чтобы пересмотреть эти планы: какие выставки лучше показать, какой должен быть старт, какое должно быть возвращение в жизнь... Нужно понимать, как обеспечить безопасность, как сделать так, чтобы возвращение было комфортным, безопасным и, конечно же, результативным", - отметила министр.

А вот план международных проектов может быть пересмотрен. Некоторые из них будут перенесены на следующий год, а другие могут быть вообще отменены.

Пандемия сильно повлияла и на планы отечественной киноиндустрии. Однако, по словам главы ведомства, уже в этом году, как только это станет возможным, будут представлены большое количество крупных российских киинорелизов. Она также отметила, что часть кинопремьер года, которые создавались при поддержке министерства культуры и Фонда кино, пройдут на цифровых платформах, а не в кинотеатрах.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Любимова рассказала о том, как в этом году пройдут вступительные экзамены в вузы на творческие специальности. Очевидно, что последние творческие туры практически невозможно провести дистанционно. Но при этом важно сделать так, чтобы поступление было безопасным как для самих абитуриентов, так и для уникальных педагогических коллективов. Окончательное решение будет принято после консультаций со всеми ректорами, подчеркнула она.

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