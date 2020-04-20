Минобороны Беларуси оценило возможность проведения парада Победы

Местные комментаторы дали понять, что данный циркуляр стал ответом на коллективную петицию против проведения традиционного парада, появившуюся в стране еще в самом конце марта. "Подготовка и проведение парада является составной частью боевой подготовки войск. В ходе тренировок личный состав совершенствует навыки, в том числе, вождения и обслуживания закрепленной за ним техники, повышает профессиональное мастерство", - говорится в письме министра.

В нем, в частности, речь идет о том, что во время тренировок выполняется комплекс противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий. "На сегодняшний день принимаемые в Вооруженных силах меры обеспечивают поддержание эпидемиологической обстановки на должном уровне, а также способности и готовности армии к выполнению любых задач, в том числе, наращивания потенциала государства в борьбе с вирусными инфекциями", - констатирует глава военного ведомства.

Для Беларуси, говорится в документе, "военные парады - это дань героизму и стойкости нашего народа, самоотверженной борьбе против фашистских захватчиков, беспримерному трудовому подвигу тех, кто поднимал республику из руин. Это также традиция, символизирующая готовность белорусского народа отстаивать национальные интересы государства".

Кстати, в день появления письма Хренина, обращают внимание новостные источники, именно минобороны сообщило о первом заболевшем COVID-19 в белорусской армии. Вирус был выявлен у военнослужащего из 72-го объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов в Минской области. Позже были выявлены еще два случая инфицирования у солдат-срочников в Бобруйске. А 20 апреля стало известно о еще одном случае инфицирования у офицера воинской части в Гродненской области.

Кстати, еще в конце минувшего месяца Александр Лукашенко дал понять, что в Минске не намерены из-за пандемии отменять мероприятия по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Верховный главнокомандующий настаивал на том, что все запланированные в Беларуси праздничные мероприятия будут организованы на высочайшем уровне.