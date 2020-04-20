Миронов предложил прекратить удаленное обучение в российских школах

Из-за того, что переход на дистанционное обучение стал стрессом для учителей, школьников и их родителей, эту практику надо прекратить. С таким предложением выступил глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Парламентарий предложил остановить этот процесс - до тех пор, пока не будет проведена необходимая методическая и материальная подготовка перевода всех школьников на удаленное обучение.

Он объяснил инициативу тем, что разные образовательные ресурсы, которые должны использовать школьники, по словам Миронова, работают с перебоями. "К тому же сейчас задания размещаются на разных платформах, отчего и у ребят, и у родителей голова идет кругом от лавины информации", - отметил парламентарий.

К проблемам, по его словам, привело отсутствие федеральной образовательной электронной площадки, "доступной и понятной детям, куда бы загружались учебные пособия с тестами и заданиями".

- Причем, эта система должна быть приспособлена к простым смартфонам и мобильному низкоскоростному интернету, чтобы быть доступной большинству населения, - рекомендовал Миронов. - А ведь у многих в нашей стране нет ни компьютеров, ни выхода в интернет.

Политик также обратил внимание на многократно возросшую нагрузку на учащихся. Тот факт, что дети часами просиживают перед дисплеями, по его оценке, может сказаться на зрении, опорно-двигательном аппарате, других органах.