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Рубрика: Спорт

Доведут до Токио

МОК продолжит поддерживать олимпийцев
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 86(8140)
Международный олимпийский комитет (МОК) продолжит выплачивать спортсменам стипендии для подготовки к Играм в Токио, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса на 2021 год.

- Поддержка спортсменов будет продолжаться. Подтверждено, что по программам олимпийской солидарности стипендии получат более 1600 спортсменов из 185 национальных олимпийских комитетов и олимпийской команды атлетов-беженцев. Общая сумма выплат по этим программам до 2021 года составит около 110 миллионов долларов, - говорится в пресс-релизе на официальном сайте МОК.

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Напомним, что Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, но была перенесена на год и пройдет 23 июля по 8 августа 2021 года. МОК и оргкомитет "Токио-2020" уже создали объединенный руководящий комитет для подготовки к соревнованиям в новых условиях.

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