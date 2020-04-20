Мурашко: Борьба с коронавирусом идет по полувоенному сценарию

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что борьба с коронавирусом идет по полувоенному сценарию.

"Фактически все, что сегодня происходит, происходит по такому, я бы сказал, полувоенному сценарию, именно развертывание сети", - пояснил он.

По его словам, на ранних этапах ситуация в регионах выглядела идеалистично. Сегодня случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в каждом из них, а более 700 пациентов с диагнозом "новая коронавирусная инфекция" в России находятся в тяжелом состоянии.

"У нас создан специальный федеральный консультативный центр, все тяжелые пациенты ставятся на учет <...> Таких пациентов уже более 700 на сегодняшний день, это те, которые наблюдаются и, соответственно, требуют повышенного внимания в реанимациях", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что были выделены дотации регионам, чтобы помочь им довести ситуацию до должного уровня. Готовность регионов к пандемии министр оценил на 50%, но уточнил, что "первую контрольную точку" на 3 апреля все регионы прошли.

Мурашко рассказал, что за последние два месяца более миллиона врачей и среднего медпресонала были обучены работе в условиях распространения новой инфекции. Ситуация с коронавирусом начнет спадать к лету, считает министр.