Более 500 тысяч человек уже остались без работы в Подмосковье - и это результаты лишь первых двух недель объявленного нерабочим апреля. Пострадал туристический, гостиничный и ресторанный бизнес, пассажирские перевозки, предприятия, работающие в сфере культуры, спорта, досуга. И дальше вряд ли будет лучше. "Падает потребительский спрос и те отрасли, которые сейчас чувствуют себя неплохо - например, торговля, начнут проседать к середине года", - прогнозирует зампред областного правительства Вадим Хромов.

Чтобы после пандемии коронавируса не остаться у разбитого корыта, область разработала комплекс поддерживающих предпринимателей мер. Во-первых, был сформирован перечень системообразующих предприятий, за самочувствием которых власти будут следить едва ли не в ежедневном режиме. В перечень вошли 617 предприятий - градообразующих, производящих приоритетный для экономики региона продукт или тех, что имеют большой штат сотрудников. Таким предприятиям чиновники будут помогать в ручном режиме, предлагая именно те меры поддержки, в который производство в каждый конкретный момент будет нуждаться больше всего.

Во-вторых, Вадим Хромов заявил, что правительство области готово к переговорам с банками в интересах предпринимателей. "Мы готовы поддержать любую заявку на получение льготных кредитов и отработать ее с банком", - сказал он. Хромов напомнил, что предпринимательское сообщество региона может рассчитывать на все меры поддержки, декларированные федеральным правительством. Для предприятий, работающих в наиболее пострадавших отраслях, на полгода отложена уплата налогов, кроме НДС. Уменьшена ставка налога на имущество для поддержки арендаторов площадей в торговых центрах. В два раза - с 30 до 15 процентов - снижены платежи в социальные фонды. На три месяца продлены сроки предоставления налоговых деклараций, на год - действие всех лицензий и разрешений. Введен мораторий на проверки бизнеса.

Но область вложила в поддержку предпринимательства и свои силы. До 1,17 миллиарда рублей увеличен объем регионального фонда развития промышленности, где можно получить займы на льготных условиях, под 1-6 процента годовых. До 525 миллионов рублей пополнен и бюджет фонда микрофинансирования, который в течение двух дней выдает предпринимателям небольшие - до 5 миллионов - займы под те же 6 процентов годовых. Еще одна своевременная мера поддержки - рост субсидий на возмещение затрат при покупке оборудования. До коронавируса подмосковным предпринимателям компенсировали 30% затрат, сейчас компенсация поднята до 50%. А тем, кто производит защитные маски и средства дезинфекции, компенсация увеличена до 80%. По данным областного мининвеста, предприниматели уже получили в виде поддержки 46 миллионов рублей. Готовы заявки на выдачу еще 148 миллионов.

Кстати

Главное управление по информационной политике Московской области сообщило о том, что в первые три месяца после отмены режима повышенной готовности, который в настоящий момент действует в регионе, представители малого и среднего бизнеса смогут воспользоваться специальным предложением на размещение уличной рекламы. Всем желающим будет предоставлено от одной до пяти рекламных площадок без арендной платы за них. Оплатить нужно только печать баннера и работу по его монтажу.