На Украине наградили бывшего эсэсовца

Очередной вопиющий случай прославления нацистов произошел на Украине. Как пишет strana.ua, в городе Калуш в Ивано-Франковской области ветерану 14-ой дивизии Ваффен СС "Галиция" Василю Наконечному вручили рыцарский крест.

Видеозапись с мероприятия опубликовал на своей странице в Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Он обратил внимание подписчиков на то, как Наконечный рефлекторно вскинул руку в нацистском приветствии.

По словам Долинского, в Калуше нацисты и украинская вспомогательная полиция уничтожили более 7 тысяч евреев. "В наши дни Калуш стал нацистским заповедником", - пишет он. Кстати, тому самому Наконечному два года назад было присвоено звание "Почетный гражданин Калуша".

В комментариях пользователи соцсети поддержали возмущение Долинского. "Значит, пропаганда коммунизма запрещена, а фашизм и нацизм одобряются. При движении такими темпами скоро заставят детей на школьных линейках зиговать. Где реакция власти, правоохранительных органов, где хотя бы банальное порицание?! При таком развитии событий у страны нет будущего", - пишет один из них. "Немцам не приходит в голову гордиться предками, служившими Гитлеру. Это для них страшное, проклятое пятно в истории страны, о котором они хотят забыть. А эти чем-то гордятся. Вот это больше всего поражает. Они же не могут не понимать, что все это фальшивое", - отмечает другой.