Нетаньяху и Ганц по очереди будут управлять Израилем

В Израиле достигнуто историческое соглашение о создании чрезвычайного коалиционного правительства.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его главный политический конкурент Бенни Ганц договорились о прекращении годичного политического кризиса, в результате которого в Израиле трижды, в апреле и сентябре 2019 года и 2 марта, были проведены внеочередные выборы. По их итогам, ни одна из партий, которые они возглавляют, не получила большинства в парламенте.

"В настоящее время подписывается соглашение о создании национального чрезвычайного правительства", - говорится в совместном заявлении сторон, которое цитирует The Guardian.

Нетаньяху и Ганц, бывший начальник генерального штаба израильской армии, вели переговоры по соглашению, согласно которому каждый из них будет исполнять обязанности премьер-министра по очереди. Власти страны не обнародовали деталей соглашения. Тем не менее, израильские СМИ сообщили о том, что Нетаньяху останется в должности премьера в течение 18 месяцев, а затем передаст дела Ганцу, который также будет исполнять обязанности главы кабинета министров Израиля 18 месяцев.

Через несколько минут после объявления новости о том, что стороны достигли компромисса по соглашению, Нетаньяху, который больше всех в истории Израиля занимал должность премьер-министра, разместил на своей странице в Twitter фотографию израильского флага. Ганц написал, что он предотвратил четвертый тур выборов, который представлялся наиболее вероятным результатом, если не будет достигнуто соглашение. Эта патовая ситуация привела к тому, что без полностью функционирующего правительства Израиль не смог принять бюджет. Вспышка пандемии коронавируса, которая, отмечают эксперты, застала власти Израиля врасплох, еще больше усилила необходимость поиска компромисса по выходу из политического тупика.

Оба политика не смогли сформировать коалиции большинства самостоятельно и представить их президенту страны. Ганц был последним из тех, кому было поручено сформировать правительство после того, как он собрал свободную коалицию членов Кнессета (парламента) Израиля против Нетаньяху, чтобы поддержать свою кандидатуру. Однако генерал так и не смог набрать большинство голосов на минувшей неделе. Ранее Ганц отказался от своего главного политического требования, чтобы Нетаньяху покинул пост премьера.

После этого лидер оппозиции выступил против своей собственной партии "Синие и белые", которая планировала избрать другого спикера и продвинуть закон, призванный положить конец политической карьере Нетаньяху. Речь шла об ограничении срока полномочий главы кабинета министров и запрету занимать эту должность лицам, находящимся под следствием.

В итоге Ганц, который начал свою политическую карьеру менее двух лет назад, при поддержке Нетаньяху и его союзников выдвинул свою кандидатуру на пост спикера с целью защитить премьер-министра от такого законодательства, чтобы сохранить возможность существования правительства национального единства. После его избрания главой Кнессета распалась фракция "Синие и белые".