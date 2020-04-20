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20.04.2020 10:15
Рубрика: Спорт

Нурмагомедов считает себя самым доминирующим бойцом в истории UFC

Текст: Максим Домчев
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что он считает себя самым доминирующим бойцом организации.

Нурмагомедов разместил на своей странице в Instagram видеозапись, на которой запечатлены кадры того, как он в 2014 году одержал победу над бразильцем Рафаэлем дос Аньосом. Тогда россиянин был очень близок к чемпионскому титулу, но вмешались проблемы со здоровьем.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Ровно четыре года назад, выиграв шесть боев подряд, я был очень близок к поясу. Но потом я получил очень серьезную травму колена, и боец, которого я раскидываю на этом видео, стал чемпионом, потом я получил еще один разрыв колена во время возвращения, потом перелом ребер, после чего я смог вернуться только через два года", - написал Нурмагомедов под видео.

"Но то, что было после возвращения, уже история. История, которая запомнится как самые доминирующие четыре года в истории UFC. С этими фактами никто не поспорит, кому-то это нравится, а кому-то - нет, но что интересно, мы продолжим идти дальше", - отметил он.

В апреле 2020 года Нурмагомедов должен был провести бой против американца Тони Фергюсона, однако из-за пандемии коронавируса он не состоится. Ожидается, что соперники встретятся как только, это станет возможным.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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