Эпидемия коронавируса продолжает распространяться по стране, и хотя за счет профилактики удалось сдержать ее темпы, но нельзя успокаиваться: пик впереди, и нужно сделать все, чтобы сократить срок прохождения через плато. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России, которое он провел в режиме видеосвязи.

Алгоритм действий: нужно работать по всем направлениям

"Ситуация остается сложной, распространение эпидемии, к сожалению, продолжается. Число граждан, заразившихся коронавирусом, растет", - констатировал Владимир Путин. При этом растет не только в Москве, которая первой столкнулась с угрозой - инфекция зафиксирована во всех 85 регионах. Впрочем, власти готовились, и за счет профилактических мер процесс ее распространения удалось притормозить и сдержать. Анализ и сравнение полученных данных с обстановкой в других странах подтверждают, что удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией - замедлить ее распространение. "Но это ни в коем случае не должно нас успокаивать", - считает глава государства. "Как говорят специалисты, пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений", - подчеркнул он.

Работа идет по всем направлениям, отметил Путин. К концу этой - началу следующей недели будет полностью развернут дополнительный фонд специализированных медицинских коек во всех регионах, и власти учитывают все возможные сценарии развития событий, заверил он.

Глава государства задал участникам сразу несколько вопросов. Первое - это оценка ситуации и динамика распространения эпидемии в России, прогноз на 3-7-10 дней, на месяц, в том числе по числу осложнений. Также президент хотел знать, достаточно ли резервов и подчеркнул: медработники должны быть надежно защищены от заражения. Кстати, вакцины в первую очередь будут предоставлены именно им.

За счет периода нерабочих дней, карантинных мер и правил самоизоляции удалось получить запас по времени, сбить темп распространения эпидемии и перенастроить систему здравоохранения, констатировал глава государства и спросил, достаточны ли профилактические меры. "Будем исходить из главного - это защита жизни и здоровья людей - и, только опираясь на экспертное мнение, применять максимально безопасные режимы работы отраслей отдельных предприятий и организаций", - решил он. Действовать нужно предельно аккуратно, понимая, что экономику полностью остановить невозможно, сказал Путин. Но надо минимизировать негативное влияние эпидемии на занятость и доходы граждан.

Нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений

Еще одна важнейшая тема - работа по созданию вакцины. "Загадывать здесь трудно, невозможно, - сказал президент. - Ведь вакцина должна быть не только получена, должна быть доказана ее эффективность и безопасность".

Тем не менее он попросил назвать возможные сроки разработки - чтобы заранее подготовить мощности и быстро запустить производство в нужных объемах. Следующий вопрос - лекарство. Идет поиск методик лечения, подбираются новые препараты и их комбинации. "С заражением и болезнью может столкнуться каждый, и очень важно, чтобы у медработников были заранее готовы алгоритмы действий для оказания эффективной помощи людям, причем всех возрастов", - пояснил он. Кроме того, глава государства указал, что особого внимания требуют беременные и дети.

Проценты роста: с регионами нужно работать дополнительно

Оперативные данные в целом по стране и по Москве доложила вице-премьер Татьяна Голикова: рост за сутки - 10 процентов, по столице - 8,3 процента, Подмосковье - 12,4 процента. Другие регионы отстают по темпам роста и развития заболевания на 2-3 недели. Рост в 54 регионах выше, чем в среднем по России, и в ряде регионов существенный, отметила зампред правительства. Пока это маленькие числа, но темпы должны заставить задуматься, полагает она.

В России один из самых больших охватов в мире тестирования населения. На начало 20 апреля выполнено 2 млн 53 тысячи исследований, это второй результат в мире. "Такой объем тестирования позволяет достаточно активно выявлять бессимптомные формы", - пояснила вице-премьер и добавила, что нельзя напрямую проводить параллель между числом выявленных больных в других странах, где тестируют всех, у кого есть симптомы или серьезные заболевания.

В России - 285 очагов заболевания, продолжила Голикова. Средний возраст заболевших женщин - 47,9 года, мужчин - 44,7 года. Доля детей - 7,6 процента, граждан старше 65 лет - 15,5 процента, ниже, чем в других странах, и Голикова связала это с тем, что их заблаговременно поместили под самоизоляцию. У регионов по-прежнему есть лаг во времени, чтобы подготовить медицинскую сеть, успокоила она.

"Надо, конечно, по регионам поработать дополнительно", - согласился Путин, анонсировал совещание премьер-министра с коллегами в регионах и поручил внедрять лучшие практики по стране.

Москва: как важна самоизоляция

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что меры сдерживания и самоизоляции в столице нужно продолжать. "Принято решение до 1 мая продлить достаточно жесткие ограничения и пропускной режим", - сказал он. "В течение недели-полутора более-менее будет понятно, как дальше мы будем двигаться", - добавил мэр. Также Собянин заметил, что по другим странам статистика показывает тяжело заболевших. В России же диагностика идет уже даже и по клинической картине, "по подозрению на ковидную пневмонию через компьютерную томографию". При этом пристальное внимание уделяется тем, кто болеет ОРВИ. В месяц в обычное время таких людей около 400-450 тысяч. Теперь всем им сразу же выписывается постановление о самоизоляции, причем и родственников тоже, рассказал мэр. Количество тяжело заболевших снижается благодаря своевременной изоляции групп риска, раннему выявлению и назначению лечения.

"За последние 10 дней количество тяжело больных стабилизировалось на уровне 1000-1300 человек в сутки. Там нет такого взрывного роста... Это дает возможность всей медицине спокойно в плановом режиме работать", - констатировал Собянин. "У нас достаточно большой запас прочности медицинской системы на две недели", - заверил он.

Участники совещания: академик Александр Чучалин, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова. Фото: Россия 24

Направление борьбы: когда гелий может спасти

Дальше говорили ученые. От трети до половины заболеваний протекает в бессимптомной форме, и неизвестна степень заражения пациентов с различными формами коронавирусной инфекции, заявил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов. Количество летальных исходов относительно общего числа больных в России значительно меньше, чем в других странах, сравнил инфекционист Виктор Малеев. Говоря про самоизоляцию, он подчеркнул, что самые жесткие меры оправданы.

О том, как снизить смертность, рассказал академик РАН пульмонолог Александр Чучалин. Призвав не успокаивать себя цифрами, он заявил, что около месяца может понадобиться для минимизации последствий от распространения коронавируса в стране. Академик рассказал о концепции химического пневмонита: вирус проникает в нижний отдел дыхательных путей, развивается кислородное голодание, и сосуды отвечают спазмами и тромбами. Малоэффективна искусственная вентиляция легких - ведь альвеол уже нет.

Помочь может гелий - он может пройти в любой капилляр, заявил Чучалин и сослался на работы лауреатов Нобелевской премии Капицы и Ландау. "Капица показал, что при разных температурных режимах у гелия открываются новые свойства", - напомнил ученый. "Гелий реально может снять кислородное голодание", - подчеркнул он. И поможет на этапе ранней диагностики. Второй этап - оксид азота, который снимет спазм сосудов и будет бороться с тромбами в капиллярах. В Москве есть потрясающие примеры борьбы с болезнью, также заявил ученый и похвалил Коммунарку - "одну из лучших больниц в Европе".

Нужно менять парадигму, то есть правильно оценивать начальные фазы болезни, убежден Чучалин. Россия может назначить комбинированное лечение гелием и оксидом азота, в других странах такой возможности нет. Нужно действовать "под копирку", как с больными, которые переносят инфаркт миокарда, предложил ученый. Самое коварное для больного пневмонией - ночь, когда нарастает гипоксия и идет повреждение тканей, также предостерег он.

Примерно 3,5-4 месяца - срок эпидемии, но сейчас начинается период аллергий-поллинозов, симптомы те же самые, и врачи не должны пойти по ложному пути и путать это с коронавирусом. При должной организации работы достаточно 3-4 недель, чтобы минимизировать тяжелых больных и довести до минимума смертельные исходы, заключил академик.

Владимир Путин: В регионах создадут дополнительный коечный фонд для борьбы с коронавирусом. Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Как обмануть "хитрый" вирус: ставка на тесты

Медик и биотехнолог Николай Дурманов рассказал о влиянии на ход болезни генетической составляющей: "Мы знаем, какие гены иммунной системы обеспечивают нам устойчивость, а кого, носителя таких генов, нужно поберечь и по-другому лечить". И гены подскажут, какие вакцины применять. "Потому что мечта о том, что у нас будет блокбастер - единая вакцина для всей популяции, - наверное, это наивная мечта", - заметил ученый.

Директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург предложил внести изменения в постановление правительства о выходе препаратов в гражданский оборот, что позволит сэкономить время на регистрации. Тест-система на определение антител к коронавирусу к концу недели поступит на регистрацию, сообщил он. А вакцина минздрава против коронавируса перейдет на этап клинических исследований с 1 июня. Президент обещал ускорить административные процедуры, и если потребуется, выделить допресурсы. Гинцбург также сказал, что коронавирус "очень хитрый" и есть предположение, что часть его генома направлена на то, чтобы постоянно обманывать иммунную систему.

Вакцина должна быть не только получена, должна быть доказана ее эффективность и безопасность

Показатель летальности от коронавируса в течение последних десяти дней не превышает 0,8 процента, ситуация стабильна и устойчива, особенно в Московском регионе, "несмотря на мировую истерию", успокоил замдиректора НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Николай Филатов. На фоне наращивания тестирования увеличивается и выявляемость инфекции. Тактика на основе разобщения населения выполнила свою задачу. А выявленные инфицированные люди и заболеваемость - разные вещи, объяснил ученый и еще попросил открыть парки и места отдыха, конечно, без массовых мероприятий.

От Китая до США: сотрудничество будет расширяться

Россия обеспечивает себя антисептиками, производство защитных масок скоро увеличится до 7,5 млн в сутки, заявил президент, завершая встречу. "Есть и вещи, которые мы делаем с нуля, делаем достаточно эффективно. Например, мы никогда не производили одноразовые дыхательные контуры для аппаратов ИВЛ", - подчеркнул он. За апрель уже будет произведено 80 тысяч штук, с мая компания-производитель выйдет на 200 тысяч контуров ежемесячно. Россия нарастила производство защитных костюмов до 20 тысяч, за месяц удвоилось производство респираторов - до 280 тысяч в сутки. Также идут значительные поставки из Китая. "Мы в Китай, когда нашим друзьям было тяжело в феврале, направили 2 млн масок, - напомнил глава государства. - Сейчас из Китая к нам уже поступило на сегодняшний день по разным каналам 150 млн масок".

Продолжаются и контакты с европейскими странами. "Хорошо известно практическое взаимодействие с некоторыми партнерами в Италии. Мы в эту страну направили своих военных медиков, направили оборудование туда, как известно, по линии гражданских ведомств, по линии минздрава", - отметил Путин. "Но это не просто игра в одни ворота, это не дорога с односторонним движением: мы закупаем в Италии датчики давления, без которых невозможно производить в России аппараты искусственной вентиляции легких. И это сотрудничество растет", - сообщил он.

Развивается взаимодействие и с США, которым Россия также направила оборудование и средства борьбы с COVID-19. "На следующий день после того, как приземлился в Нью-Йорке наш военно-транспортный самолет, мы заключили контракт с американскими партнерами на поставку датчиков потока воздуха, также необходимых для производства ИВЛ в России", - рассказал Владимир Путин. "Это сотрудничество будет и дальше развиваться, я уверен", - заключил он.