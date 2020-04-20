Парламент Индии возобновляет работу

Парламент Индии после почти месячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, возобновил работу 20 апреля, однако для депутатов введены серьезные ограничения. Об этом сообщает индийское издание The Hindustan Times.

В частности, в здании законодательного органа будет открыто ограниченное число туалетов. В лифты нельзя заходить более чем по два человека за раз. Кроме того, запрещено курить и пить масала-чай - раньше для этого были отведены специальные помещения. Все ограничения касаются более чем двух тысяч сотрудников парламента и введены, чтобы минимизировать количество контактов людей друг с другом. За соблюдением правил будет следить служба безопасности парламента.

Кроме того, секретариат парламента заявил о жестких мерах экономии. В апреле депутаты и персонал получат только оклады, плюс будут произведены "чрезвычайно срочные выплаты". Всего урезано порядка 80 процентов бюджета. В том числе могут быть урезаны на 30 процентов зарплаты депутатов. Также исключены конференции, поездки, особенно за границу, аренда машин, дотации столовым, оплата услуг экспертов.