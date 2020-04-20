Новости

Британец решил провести карантин на необитаемом острове 18:34
Финансовые поступления нотариусов сократились на 80 процентов 18:33
Путин и Мадуро обсудили борьбу с коронавирусом и нефтяной рынок 18:24
Уголовное дело о фейках про число умерших от Covid-19 возбудили в Москве 18:23
В КБР зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 18:20
В Беларуси число заражений коронавирусом превысило шесть тысяч 18:19
Мошенники выманили у москвички 2 млн за "лечение" ребенка 18:18
Архангельские врачи получат доплаты в размере до 266 тысяч рублей 18:15
Мурашко: Борьба с коронавирусом идет по полувоенному сценарию 18:15
Осужденному за участие в незаконных митингах снизили наказание 18:12
Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса 18:04
В Эфиопии легенды привели археологов к таинственному сооружению 17:56
Минобороны Беларуси оценило возможность проведения парада Победы 17:50
Во время тренировки умер 22-летний воспитанник "Локомотива" 17:49
Глава Минздрава назвал число тяжелых пациентов с коронавирусом в РФ 17:48
Главную роль в "Докторе Кто" могли сыграть Иэн Маккелен и Джуди Денч 17:46
Омские айтишники начали печатать для врачей маски на 3D-принтерах 17:45
Режиссер "Отряда самоубийц" извинился за сексуальность Харли Квинн 17:31
Петербургские ветераны начали получать выплаты к 75-летию Победы 17:28
В ВОЗ надеются, что пандемия COVID-19 в Москве замедлится 17:27
Парламент Индии возобновляет работу 17:16
Воронежец выиграл в лотерею 8 миллионов рублей, не угадав ничего 17:14
В Керженском заповеднике задержали нарушителей режима самоизоляции 17:06
Миронов предложил прекратить удаленное обучение в российских школах 17:04
Джереми Кларксон не приедет в Россию из-за коронавируса 17:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что изменится в секторе ипотечного кредитования после снижения ставки
Что изменится в секторе ипотечного кредитования после снижения ставки
20.04.2020 17:16
Рубрика: В мире

Парламент Индии возобновляет работу

Текст: Константин Волков

Парламент Индии после почти месячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, возобновил работу 20 апреля, однако для депутатов введены серьезные ограничения. Об этом сообщает индийское издание The Hindustan Times.

В Индии арестовали религиозного лидера из-за распространения COVID-19

В частности, в здании законодательного органа будет открыто ограниченное число туалетов. В лифты нельзя заходить более чем по два человека за раз. Кроме того, запрещено курить и пить масала-чай - раньше для этого были отведены специальные помещения. Все ограничения касаются более чем двух тысяч сотрудников парламента и введены, чтобы минимизировать количество контактов людей друг с другом. За соблюдением правил будет следить служба безопасности парламента.

Здания Европарламента превратят в приюты для бездомных

Кроме того, секретариат парламента заявил о жестких мерах экономии. В апреле депутаты и персонал получат только оклады, плюс будут произведены "чрезвычайно срочные выплаты". Всего урезано порядка 80 процентов бюджета. В том числе могут быть урезаны на 30 процентов зарплаты депутатов. Также исключены конференции, поездки, особенно за границу, аренда машин, дотации столовым, оплата услуг экспертов.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин сообщил об увеличении объема производства масок
Академик Чучалин рассказал, когда реально справиться с коронавирусом
В Минобороны подтвердили сопровождение американского самолета возле Сирии
Павел Крашенинников: Уважение соседей должно быть обоюдным
Нефть марки WTI упала в цене до уровня марта 1999 года
Когда и как врачи в разных странах помогают пациентам с COVID-19
Чем грозит пандемия зоопаркам в разных странах