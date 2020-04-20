Основные положения Программы Политической партии "ЗА ПРАВДУ"

Слово "правда" в российской истории и культуре имеет особую судьбу. Аналога этому слову нет в европейских языках. Правда - это не только и даже не столько рациональная истина, но и нравственное понятие, связанное с совестью, справедливостью, волей, достоинством, ответственностью. Есть и еще одно значение у этого слова: следующий правде указывает путь, задает норму, идет впереди. Все эти значения русского слова "правда" одинаково важны для нас.

1. Партия новых людей

России нужен амбициозный глобальный проект. В условиях все более жесткой, на грани большой войны, международной конкуренции Россия должна стать одним из мировых лидеров, иначе она станет добычей. Для того чтобы совершить это, нужно подключить к строительству государства творческую энергию народа. Союз миллиардеров и чиновников образца 1990-х годов прорыв нашей стране не обеспечит, так как для них личные интересы стоят выше национальных интересов.

Российской политике нужны новые идеи и новые люди. Мы готовы привести в политику новое поколение наших людей - поколение, которое готово нести ответственность, принимать решения и проводить их в жизнь.

2. Сила - в ПРАВДЕ

Мы - государственники. Но у нас есть своя ПРАВДА, свой общественный идеал и свое представление о путях его достижения. Наша ПРАВДА - ПРАВДА большинства, и наш образ будущего - образ будущего большинства.

Наша партия ЗА ПРАВДУ придерживается лево-консервативной идеологии. Нам надо вернуться к индустриальному развитию, традиционным нравственным ценностям и правде - правде-истине и правде-справедливости одновременно.

3. Экономика ПРАВДЫ

В лево-консервативной идеологии, которую исповедует партия ЗА ПРАВДУ, левая часть относится к экономическим вопросам, а консервативная - к вопросам развития общества и культуры.

Прежде всего нам нужна суверенная экономика - экономика ПРАВДЫ. Мы должны существенно повысить доходы граждан, чтобы запустить экономику страны на полные обороты. Для этого мы готовы поддержать идею базового безусловного дохода (ББД).

Мы должны ввести дикий капитализм в рамки справедливости. Для этого необходимо вернуться к вопросу о приватизации 1990-х, которая нарушила все принципы социального равенства. Мы не требуем отмены итогов приватизации, так как это может внести хаос в экономику и сделает нас слабее в тот момент, когда мы должны быть сильными. Но мы поставим вопрос о справедливой компенсации со стороны тех, кто оказался выгодополучателем от той приватизации. Полученные в результате этой компенсации средства могут пойти, с одной стороны, на решение демографической проблемы, а с другой - на радикальное повышение пенсий для старшего поколения, которое создало в советский период те национальные богатства, которыми мы пользуемся до сих пор. Богатые должны делиться, поэтому мы выступаем за прогрессивную шкалу налогообложения по подоходному налогу.

4. Верим в людей

Земля и ее недра являются неотъемлемым достоянием российского народа. Поэтому мы предлагаем все сырьевые корпорации сделать народными компаниями. Также мы предлагаем, чтобы госкорпорации осуществили дополнительный выпуск пакетов привилегированных акций, которые могут быть использованы в качестве дополнительных бонусов для определенных категорий граждан с ежеквартальной выплатой дивидендов по ним и возможностью передать эти акции по наследству. Мы понимаем, что это ограниченный ресурс, поэтому надо выбирать те категории граждан, которые, во-первых, в этом нуждаются, а во-вторых, от которых критическим образом зависит будущее нашего народа и нашей страны: учителя и врачи, ученые и работники культуры, военные и рядовые труженики. Именно среди них должны быть распределены привилегированные акции сырьевых госкорпораций. Помимо прямой материальной поддержки, такой шаг будет способствовать повышению престижа и социального статуса этих главных для нашей страны профессий.

5. Культура - главная политика

К консервативной части нашей идеологии относятся социальные практики, культура и образование. Однако традиционный уклад и связанные с ним традиционные ценности разрушены еще в прошлом веке. Поэтому наша задача - не только сохранять, но и восстанавливать традиционные ценности. Особенно те традиционные для нашего народа традиции общежития, которые были разрушены в процессе атомизации общества в 1990-е годы: взаимопомощь и солидарность, готовность помогать ближнему всем миром.

Традиционные ценности должны лежать в основании государственной политики в области культуры и образования. Мы должны четко декларировать на государственном уровне - то есть в государственной культурной политике и в сфере образования - нравственную систему координат, то есть каждый ребенок должен знать, "что такое хорошо и что такое плохо". В основании государственной политики в области культуры и образования должен лежать патриотизм. Государство не должно экспериментировать с культурой и образованием, так как это приводит к тому, что разрушаются абсолютные для нашего народа ценности - Бог, Родина, семья, память о наших предках и наших победах.

6. Мы победители

Лево-консервативная идеология, лево-правый синтез позволят нам преодолеть те исторические разрывы, которые до сих пор воспроизводятся в нашем обществе. Прежде всего при помощи такого синтеза мы должны закончить гражданскую войну столетней давности, которая до сих пор идет в головах наших людей. Мы признаем, что обе стороны в гражданской войне - красные и белые - воевали за великое будущее России. У них были разные, во многом противоположные образы этого будущего, и это стало мотивом для противостояния, но и те, и другие были за Россию. Поэтому мы должны перевернуть эту трагическую страницу в нашей истории и признать своими предками, не разделяя, и красных, и белых.

Попытки пересмотреть историю и результаты Второй мировой / Великой Отечественной войны мы должны пресекать максимально жестко. Мы должны принять вызов в информационной войне за память о наших героических предках, о Красной Армии и верховном главнокомандующем Сталине, которые сломали хребет европейскому нацизму. Мы должны не жалеть средств для того, чтобы донести ПРАВДУ о войне до каждого дома на всех континентах, используя самые современные информационные технологии. Мы остановим попытки забыть, умолчать или тем более поставить под сомнение подвиг Советского Солдата во Второй мировой войне. Мы добьемся восстановления величия нашей Победы и признания особой роли Красной Армии и советского народа в победе над человеконенавистничеством!

7. Русский Мир

Влияние России в мире должно постоянно возрастать. Нашей культуре и цивилизации есть что предложить миру. По большому счету, мы одна из немногих глобальных цивилизаций, существующих больше 1000 лет.

Россия не имеет права замыкаться в себе, отказываться от своей исторической миссии, забывать о своих победах и достижениях.

Потому что мы народ героев и победителей!

Программа принята на I (учредительном) съезде Политической партии "ЗА ПРАВДУ" 1 февраля 2020 года в городе Москве

Публикуется на основании ст. 15 Федерального закона "О политических партиях"