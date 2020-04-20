Перевозчики начали предлагать пассажирам перевозку с увеличенной социальной дистанцией в салонах. Сейчас этому и так способствует минимальный спрос на услуги. Но когда пандемия пройдет, компаниям придется проводить усиленную дезинфекцию.

"Сейчас мы добавляем ряд рейсов, чтобы пассажиры могли соблюдать необходимую дистанцию", - рассказала начальник департамента по связям с общественностью Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) Рухшона Холова. Компания управляет электричками в 11 регионах. Сейчас в вагонах занято менее трети мест, пассажиропоток в апреле снизился на 70%. Тем не менее помимо регулярной дезинфекции поездов не помешают дополнительные меры безопасности, считают в компании.

Рассадку с пониженной плотностью также ввели в поездах дальнего следования РЖД. Свободно рассаживаться сейчас пассажиры могут и в самолетах, некоторые авиакомпании предложили на дальнемагистральных перелетах возможность забронировать соседнее место, если это позволяет сделать количество проданных мест на рейс, рассказал "РГ" глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

После завершения пандемии большое влияние на работу транспорта станет оказывать психологический фон, и пока сложно сказать, как долго он будет действовать, отметил главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Однако рынок не сможет предложить дешевую альтернативу массовой рассадке. "Если снизить загрузку салона самолета в 3-4 раза, настолько же возрастет и стоимость билетов. Но авиарынок начинает падать, если цена растет всего на 10%", - пояснил эксперт.

Самолеты позволяют полностью обновлять весь находящийся в салоне воздух буквально за 2-3 минуты. Риски распространения вирусов таким путем минимизированы. А вот проведение дезинфекции салонов самолетов и другого транспорта может стать одним из важнейших способов привлечения пассажиров.