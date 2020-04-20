Новости

В Роспотребнадзоре спрогнозировали, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом 21:40
Татьяна Буланова пожаловалась, что коронавирус оставил ее без денег 21:38
Скворцова: 30% случаев коронавируса проходит в легкой форме, как ОРВИ 21:21
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом 21:16
Ученые исследуют пептид, который мог бы блокировать COVID-19 21:01
В Костроме скончалась третья пациентка с коронавирусом 20:54
Россияне осадили Instagram Джонни Деппа 20:34
Нижегородский суд впервые вынес постановление с помощью WhatsApp 20:27
В Севастополе все дети до 18 лет получат единовременную выплату 20:13
Госдума разъяснит все меры поддержки в условиях коронавируса 20:09
Празднование "Октоберфеста" в этом году отменили 20:02
На бывшей площадке ПМЭФ "Ленэкспо" откроют госпиталь для больных COVID-19 19:51
В Севастополе откроют дежурные классы в начальной школе 19:49
Сочинский оркестр записал саундтрек к сериалу "Охота на певицу" 19:48
Спикер Мосгордумы рассказал, когда столица выйдет на плато по коронавирусу 19:47
Замминистра культуры РФ назначили чиновника от строительства 19:32
В Яндексе рассказали, как бесплатно пройти тестирование на коронавирус 19:24
Калининградские врачи между сменами будут жить в отеле 19:09
Хачериди назвал арбитра матча с "Витебском" позором белорусского футбола 19:04
Камеры в Москве за выходные зафиксировали 55 нарушителей самоизоляции 18:51
В КЧР нашли тела убитой женщины и двух детей 18:48
Коронавирус может поражать Т-лимфоциты, одну из основ иммунитета человека 18:47
В Рязанской области зафикcированы первые смерти от COVID-19 18:46
Приняты первые полмиллиона заявок на выплаты семьям с детьми до трех лет 18:45
3D-модель объяснила, почему рухнул самый большой храм римской Галлии 18:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
20.04.2020 20:05
Рубрика: Экономика

Чисто бизнес

Пассажиров привлекают дезинфекцией салонов
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 86(8140)
Перевозчики начали предлагать пассажирам перевозку с увеличенной социальной дистанцией в салонах. Сейчас этому и так способствует минимальный спрос на услуги. Но когда пандемия пройдет, компаниям придется проводить усиленную дезинфекцию.

"Сейчас мы добавляем ряд рейсов, чтобы пассажиры могли соблюдать необходимую дистанцию", - рассказала начальник департамента по связям с общественностью Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) Рухшона Холова. Компания управляет электричками в 11 регионах. Сейчас в вагонах занято менее трети мест, пассажиропоток в апреле снизился на 70%. Тем не менее помимо регулярной дезинфекции поездов не помешают дополнительные меры безопасности, считают в компании.

Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
Старт движения новых поездов в Крым перенесен

Рассадку с пониженной плотностью также ввели в поездах дальнего следования РЖД. Свободно рассаживаться сейчас пассажиры могут и в самолетах, некоторые авиакомпании предложили на дальнемагистральных перелетах возможность забронировать соседнее место, если это позволяет сделать количество проданных мест на рейс, рассказал "РГ" глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

После завершения пандемии большое влияние на работу транспорта станет оказывать психологический фон, и пока сложно сказать, как долго он будет действовать, отметил главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Однако рынок не сможет предложить дешевую альтернативу массовой рассадке. "Если снизить загрузку салона самолета в 3-4 раза, настолько же возрастет и стоимость билетов. Но авиарынок начинает падать, если цена растет всего на 10%", - пояснил эксперт.

Самолеты позволяют полностью обновлять весь находящийся в салоне воздух буквально за 2-3 минуты. Риски распространения вирусов таким путем минимизированы. А вот проведение дезинфекции салонов самолетов и другого транспорта может стать одним из важнейших способов привлечения пассажиров.

Экономика Транспорт Железные дороги Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин сообщил об увеличении объема производства масок
Упрощен беспошлинный ввоз медицинских товаров для борьбы с COVID-19
Скворцова: 30% случаев коронавируса проходит в легкой форме, как ОРВИ
В Роспотребнадзоре спрогнозировали, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом
В Минобороны подтвердили сопровождение американского самолета возле Сирии
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
Каковы шансы получить страховку при смерти из-за коронавируса