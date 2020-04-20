Учитель с 20-летним стажем вышел без шифра в радиоэфир, не боясь вызвать гнев департамента образования, и категорично заявил, что школы столкнулись с огромной проблемой - дистанционным образованием. Бодрые городские рапорты - в телевизоре. В жизни - село без интернета, ученик без компьютера, учитель с кнопочным телефоном.

Тот случай, когда и возразить нечего по сути дела. Министр тоже признал, что только каждая четвертая школа в стране максимально готова к удаленке. Армия в полтора миллиона учителей, без специальной подготовки, по законам пандемического времени брошена на фронт учить, держать и удержаться.

Сейчас имена доктора Проценко и его коллег молитвенно повторяются миллионами. Но среди спасителей России сегодня не только врач. Убеждена: еще и учитель, которому резко не хватает общественного внимания и понимания, зарплаты и заботы. Даже с одним ребенком мы изнемогаем, делая уроки. У него их - несколько десятков и по несколько уроков в день. Его рабочий день, как в аду. Но он не может публично в этом сознаться. Стеснительно и стыдно, допустим, что я отсталый элемент в zoom, что у меня старенький компьютер и кнопочный телефон. И я живу не в Сколково, а в трехстах километрах от областного центра.

Что реальных 10 часов работы с несколькими классами, письмами, чатами, эсэмэсками сводят с ума. А тут еще мои морщинки крупным планом, наверно, рассматривает папа моего ученика... Заниматься с чужими детьми все время мешают свои дети...

Чем быстрее мы вслух заговорим, что не только врач, но и учитель - герой нашего времени, тем больше шансов с любого поля боя выйти с победой.

Ложные кумиры с их бешеными зарплатами, сеанс массового помрачения, когда полстраны сидела у телевизора и ждала результатов ДНК по признанию отцовства... Может, и это вместе с эпидемией уйдет навсегда. Раньше говорили, у России в час испытаний только два союзника - армия и флот. Давайте справедливо добавим - учитель и врач.

В былые советские времена по радио страна в 11.00 становилась на производственную гимнастику , может, теперь надо детскую Россию посадить перед ТВШкола, а не переговаривать одно и то же про пневмонию звезды (дайте ангелы и врачи ей здоровья) на всех каналах.

Оцифровали страну, так давайте же воспользуемся этим телевизионным шансом и поможем учиться. Вот уникальный шанс - кто раньше и лучше им воспользуется: ОТР, запуская ежедневные уроки с 27 апреля, или ТриколорТВ, начиная в эти дни помогать в подготовке к ЕГЭ.

Алармизм с коронавирусом посадил человека на диван, но надо будет еще умного человека поднять с дивана, если он не станет за это время овощем.