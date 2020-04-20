У медиков Южной Кореи появилась новая забота - рост количества повторных заражений, чему пока трудно найти адекватное объяснение. Согласно статистике, в последние дни стали регулярно фиксироваться случаи, когда у тех, кто переболел COVID-19 и был признан выздоровевшим, вновь диагностируют коронавирус. Всего в стране было зафиксировано уже 179 таких случаев.

Первоначально медики надеялись, что те, кто переболел COVID-19, вырабатывают к нему иммунитет, а потому не будут впредь заражаться. Подобная логика применяется и при разработке вакцин, поэтому повторные заражения вызывают тревогу у медиков.

Глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний при Минздраве Республики Корея Чон Ын Ген сообщила, что "причины и механизм повторных заражений пока выясняются". По одной из версий, имело место не повторное заражение, а повторная активация вируса, который был в организме. По другой, тесты выявляли "остатки" уже побежденного вируса.

Важным фактом является также и то, что до сих пор от 179 "повторно заразившихся" никто не был инфицирован.