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20.04.2020 18:12
Рубрика: Экономика

Почему закончились ценовые войны на нефтяном рынке

Текст: Тихонов Сергей
Цены на нефть переживают очередной спад. Баррель эталонной марки Brent на торгах 20 апреля стал стоить ниже 27 долларов, а североамериканская нефть WTI обновила рекордный минимум 21 века - ниже 13 долларов за баррель. Последний раз американский эталон стоил так дешево в далеком 1999 году.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Нефтедобывающие страны при этом демонстрируют удивительное единение и согласие в стремлении сбалансировать спрос и предложение на рынке нефти, не поддаваясь на различные провокации и информационные вбросы. Так, в противовес слухам о продолжении выдавливания российской нефти с мировых рынков, Россия и Саудовская Аравия поддерживают тесные контакты и стараются заверить мировой рынок в отсутствии разногласий.

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На днях состоялся очередной телефонный разговор главы Минэнерго Александра Новака с саудовским коллегой принцем Абдулазиз бен Сальманом. В нем министры в очередной раз подтвердили приверженность строгому выполнению условий новой сделки ОПЕК+ и необходимость постоянного мониторинга мирового рынка "черного золота".

Короткая ценовая война "против всех", развязанная в марте бывшими партнерами России по ОПЕК+ закончилась обвалом котировок барреля до многолетних минимумов и наглядно продемонстрировала, насколько хрупок баланс на нефтяном рынке. Пострадавшими оказались все стороны. Причем, в большей степени страны зачинщики, нарастившие добычу, анонсировавшие громадные скидки покупателям на фоне падающих котировок и затарившие под завязку все свои нефтехранилища. О новой сделке пришлось договариваться в экстренном режиме, оставив даже мысли о боевых действиях до лучших времен.

"Заключение новой сделки между производителями нефти означает завершение ценовой войны, но не означает завершения ценовой конкуренции. Грань между двумя этими понятиями довольно тонкая", - рассказал руководитель исследований департамента по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Ограничение добычи предполагает, что производители воздержатся от масштабного передела рынка. Но рыночные механизмы - среди которых одним из важнейших является ценовая конкуренция - никуда не исчезнут. "Именно поэтому мы не можем ожидать серьезного подъема цен не только во втором квартале, но и, вероятно, до конца года",- уточнил эксперт.

Сейчас стороны активно демонстрируют взаимную поддержку, поскольку негативный информационный фон, возникший в марте, до сих пор оказывает влияние на рынок. Например, информацию о предоставлении отсрочки платежей за нефть в Азии и Европе саудовской государственной компании Saudi Aramco пришлось официально опровергать в срочном режиме, чтобы очередной раз не подтолкнуть цены к снижению.

"Позитивный информационный фон сейчас довольно важен - до тех пор, пока сохраняется высокая неопределенность не только из-за собственно пандемии, но из-за неясности экономических стратегий государств - инвесторам нужны позитивные сигналы, дающие почву под ногами", - пояснил Александр Курдин.

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