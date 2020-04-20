Каково было удивление семейной пары, приобретшей недавно двухэтажный особняк в селении Белабре, что во французском департаменте Эндр, когда спустя некоторое время обнаружила в нем тайную комнату, ранее скрытую за кирпичной кладкой. Войдя в нее, чета как будто совершила путешествие в прошлое: интерьер и все предметы, там находившиеся, явно относились к началу прошлого века. Как сразу поняли, они принадлежали молодому человеку, участнику Второй мировой войны, большой фотографический портрет которого висел на одной из стен.

The untouched bedroom of French World War I soldier’s Hubert Rochereau. He died in an English field ambulance on April 26, 1918 a day after being wounded during fighting for the village of Loker in Flanders. He was 21 years old. (+) pic.twitter.com/DkDkHDT5z2 — WikiVictorian (@wikivictorian) April 19, 2020

Стали наводить справки, и вот, что выяснилось. В начале ХХ века дом принадлежал карьерному военному капитану Альфонса Рошро и его супруге Марии. Их единственный сын Юбер в самом начале "Великой войны", как во Франции называют Вторую мировую, пошел по стопам отца и поступил в престижной военное училище Сен-Сир. Закончил в январе 1916-го, и в звании младшего лейтенанта отправился на фронт, судя по всему, не без протекции, в тот самый 15-й кавалерийский полк, где в свое время служил его отец.

Проявил чудеса храбрости и отваги, за что был награжден двумя высшими орденами - Почетного легиона и Военным крестом. Но не только. Несколько раз Юберу предоставляли возможность отправиться на побывку в родное Белабре. Последний - январе 1918-го. А спустя три с лишним месяца 22-летний лейтенант погиб в ожесточенном сражении с немцами в бельгийской Фландрии. Был похоронен на местном кладбище рядом с деревушкой Локер.

В течение нескольких лет убитые горем Альфонс и Мария Рошро настоятельно требовали от французских и бельгийских властей разрешения перезахоронить сына на родине. В конце концов, добились своего, и останки лейтенанта в 1922 году были перенесены на кладбище Белабре.

К этому сроку родители собрали в комнате Юбера все вещи, как те, что имели отношение к детству и юности, так и военных времен. Книги, учебники, курительные трубки, его походный сундук кавалерийского полка драгун, в котором служил, мундир, боевую саблю и, конечно, увеличенный портрет, с которого Юбер смотрит строго сквозь целое столетие. Дверь в комнату замуровали кирпичной кладкой с тем, чтобы сохранить память о любом сыне.

Но прошло время и так случилось, что в 1935 году чете Рошро пришлось покинуть Белабре. Особняк же решили передать в пользование генералу Эжену Бриду, также как и Альфонс кавалеристу, которого тот хорошо знал по прежней армейской службе. При этом с генерала взяли обязательство, что тайная комната таковой останется на века. Генерал свое слово не нарушал, но спустя четыре года разразилась новая мировая война, и департамент Эндр оказался на территории, оккупированной гитлеровскими войсками.

Увы, Эжен Бриду не примкнул к Шарлю де Голлю, а вошел в коллаборационистское правительство Виши, получив там пост главы военного ведомства. Когда Третий рейх был разбит наголову СССР и его союзниками, то Эжеан Бриду арестовали и приговорили к смертной казни, но ему удалось скрыться. Убежище опальный генерал нашел во франкистской Испании, где он умер в 1955 году. Вся его собственность, включая особняк, была конфискована и выставлена на продажу.

Дом в Белабре приобрел государственный чиновник Даниэль Фабр. Судя по всему, не без подсказки его жены, приходившейся внучкой генерала Бриду. Семья прожила в особняке до 2014 года. Фабры знали о тайной комнате, как, в прочем, и многие жители Белабре. Последние годы особняк пустовал вплоть до нынешнего января. Говорят, что новые хозяева намереваются сохранить комнату лейтенанта в прежнем виде, и не исключено, что она вскоре получит музейный статус.