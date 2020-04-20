Посольство Киргизии в РФ сообщило о мошенничестве в отношении киргизстанцев

Мошенники пытались обмануть граждан Киргизии, пообещав им возвращение на родину. Об этом сообщили в посольстве Киргизской Республики в РФ.

Как проинформировали в ведомстве, злоумышленники распространили ложную информацию о якобы составлении посольством списка граждан для возвращения в Киргизию самолетами и автобусами.

"Посольство призывает граждан не поддаваться дезинформациям провокаторов, представителей фиктивных благотворительных фондов, якобы поддерживающих трудовую миграцию, а также популистским обещаниям и заявлениям некоторых политиканов относительно возвращения граждан КР с территории России. Вместе с тем официально сообщаем, что, к сожалению, на сегодня со стороны России и Казахстана закрыты авиасообщения, железнодорожные и автотранспортные пути. О возобновлении чартерных и регулярных рейсов, открытии кыргызско-казахстанской границы в обязательном порядке будем информировать наших граждан", - говорится в официальном сообщении киргизского диппредставительства.

В посольстве также сообщили, что в связи с ростом количества заразившихся коронавирусной инфекцией в России и ростом количества обращающихся с 19 апреля 2020 года создан колл-центр, который круглосуточно принимает все заявки и обращения граждан КР.

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