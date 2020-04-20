Правительство продлило выплату пенсий и соцпособий россиянам за границей

Правительство продлило до 1 июля выплату пенсий и социальных пособий находящимся за рубежом россиянам, у которых подошел срок подтверждения выплаты на следующий год, но из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции нет возможности подать соответствующие документы.

До этого срока им не нужно подтверждать нахождение в живых, принадлежность к гражданству России и факт выполнения оплачиваемой работы.

Постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта.