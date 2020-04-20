Празднование "Октоберфеста" в этом году отменили

Пивной фестиваль "Октоберфест" в этом году проводить не будут. Как пишет газета Bild, официально об этом будет объявлено во вторник.

Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер уже неоднократно высказывал сомнения, что из-за пандемии коронавируса удастся в этом году провести это мероприятие. Сегодня он еще раз заявил депутатам регионального парламента, что в нынешних условиях устраивать фестиваль нецелесообразно.

Напомним, "Октоберфест" проводится ежегодно на Терезиенвизе (Луг Терезы) в Мюнхене. Впервые фестиваль прошел 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы. За два века его отменяли свыше 20 раз из-за войн, эпидемий холеры или гиперинфляции 1920-х годов в Германии.

Гостями праздника ежегодно становятся 6 миллионов человек, которые тратят порядка одного миллиарда евро. Эта сумма складывается из выручки от продажи пива, закусок и сувениров, доходов гостиниц и платы водителям такси.