Боевик-одиночка устроил самую смертоносную бойню в истории Канады, убив 16 человек, включая женщину, офицера полиции. Мотивы действий стрелка, а главное, то, по какой причине этот приветливый доселе дантист, 51-летний Гэбриэль Вортман, открыл огонь по людям, со многими из которых он не был знаком, остаются неизвестными. Следствие в первую очередь выясняет, имеет ли эта атака какое-либо отношение к пандемии коронавируса.

Вортман работал дантистом в Дартмуте в провинции Новая Шотландия, был владельцем клиники по установке зубных протезов и считался авторитетным специалистом в стоматологии. Его клиника была закрыта на период изоляции, как "не критически важное предприятие". Врач жил на широкую ногу, имел несколько резиденций в провинции, в том числе огромный дом в небольшом прибрежном Портапике, где и устроил массовую бойню. По одной из версий, дантиста могло вывести из себя недавнее решение властей Канады продлить режим изоляции и остановки работы многих предприятий еще на три недели, до середины мая. Следствие выясняет финансовое положение Вортмана, а также то, насколько серьезными стали для него потери в период простоя.

Преступник начал беспорядочную стрельбу незадолго до полуночи. Прибывший по экстренному вызову патруль обнаружил несколько тел внутри и снаружи одного из домов, еще несколько зданий были подожжены и в них также находились жертвы. Полицейские пустились в погоню за преступником, которого удалось идентифицировать благодаря камерам видеонаблюдения. Вортман был одет в полицейскую униформу и находился за рулем серебристого Chevrolet, который он модифицировал так, чтобы тот походил на белый автомобиль, который используют полицейские. К этому времени полиция распространила фотографии Вортмана на предполагаемом маршруте его передвижения, предупреждая, что тот "вооружен и очень опасен". Стрелок был блокирован на заправке. Он открыл стрельбу в ответ на призывы сдаться и был ликвидирован спецназом. В ходе перестрелки погибла констебль Хайди Стивенсон, мать двоих детей, которая служила в правоохранительных органах в течение 23 лет.

Массовые расстрелы относительно редки в Канаде, где законы о контроле над оружием были ужесточены после того, как боевик-одиночка Марк Лепин убил 14 женщин и себя в колледже Политехнической школы Монреаля в 1989 году. С тех пор в этой стране считается незаконным иметь незарегистрированный пистолет или любое другое оружие.