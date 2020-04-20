Новости

Дмитрий Медведев усмотрел в обвале цен на нефть признаки сговора 00:28
Российские банки оказались готовы к эпидемии лучше зарубежных 00:01
Скворцова допустила возможность искусственного происхождения коронавируса 20.04.2020
В Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом 20.04.2020
Над Пальмирой сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля 20.04.2020
У трех студентов академии СК в Москве выявили признаки коронавируса 20.04.2020
Власти Ирака связали падение цен на нефть с коронавирусом 20.04.2020
В Госдуму внесен проект о приватизации медиками служебного жилья 20.04.2020
Сокамерник Ярошенко умер после заражения коронавирусом 20.04.2020
В Москве больного коронавирусом поймали за рулем иномарки 20.04.2020
Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом на этой неделе 20.04.2020
Чемпионат Германии по футболу может быть возобновлен 9 мая 20.04.2020
Врачи описали причину тяжелого течения коронавируса у тучных пациентов 20.04.2020
В Роспотребнадзоре спрогнозировали, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом 20.04.2020
Татьяна Буланова пожаловалась, что коронавирус оставил ее без денег 20.04.2020
Скворцова: 30% случаев коронавируса проходит в легкой форме, как ОРВИ 20.04.2020
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом 20.04.2020
Ученые исследуют пептид, который мог бы блокировать COVID-19 20.04.2020
В Костроме скончалась третья пациентка с коронавирусом 20.04.2020
Россияне осадили Instagram Джонни Деппа 20.04.2020
Нижегородский суд впервые вынес постановление с помощью WhatsApp 20.04.2020
В Севастополе все дети до 18 лет получат единовременную выплату 20.04.2020
Госдума разъяснит все меры поддержки в условиях коронавируса 20.04.2020
Празднование "Октоберфеста" в этом году отменили 20.04.2020
На бывшей площадке ПМЭФ "Ленэкспо" откроют госпиталь для больных COVID-19 20.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
20.04.2020 21:50
Рубрика: В мире

Дантиста довел карантин

В Канаде преступник в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Текст: Максим Макарычев
Российская газета - Федеральный выпуск № 86(8140)
Боевик-одиночка устроил самую смертоносную бойню в истории Канады, убив 16 человек, включая женщину, офицера полиции. Мотивы действий стрелка, а главное, то, по какой причине этот приветливый доселе дантист, 51-летний Гэбриэль Вортман, открыл огонь по людям, со многими из которых он не был знаком, остаются неизвестными. Следствие в первую очередь выясняет, имеет ли эта атака какое-либо отношение к пандемии коронавируса.

Вортман работал дантистом в Дартмуте в провинции Новая Шотландия, был владельцем клиники по установке зубных протезов и считался авторитетным специалистом в стоматологии. Его клиника была закрыта на период изоляции, как "не критически важное предприятие". Врач жил на широкую ногу, имел несколько резиденций в провинции, в том числе огромный дом в небольшом прибрежном Портапике, где и устроил массовую бойню. По одной из версий, дантиста могло вывести из себя недавнее решение властей Канады продлить режим изоляции и остановки работы многих предприятий еще на три недели, до середины мая. Следствие выясняет финансовое положение Вортмана, а также то, насколько серьезными стали для него потери в период простоя.

Фото: Владимир Аносов/РГ
На Ставрополье выкуп невесты привел к стрельбе

Преступник начал беспорядочную стрельбу незадолго до полуночи. Прибывший по экстренному вызову патруль обнаружил несколько тел внутри и снаружи одного из домов, еще несколько зданий были подожжены и в них также находились жертвы. Полицейские пустились в погоню за преступником, которого удалось идентифицировать благодаря камерам видеонаблюдения. Вортман был одет в полицейскую униформу и находился за рулем серебристого Chevrolet, который он модифицировал так, чтобы тот походил на белый автомобиль, который используют полицейские. К этому времени полиция распространила фотографии Вортмана на предполагаемом маршруте его передвижения, предупреждая, что тот "вооружен и очень опасен". Стрелок был блокирован на заправке. Он открыл стрельбу в ответ на призывы сдаться и был ликвидирован спецназом. В ходе перестрелки погибла констебль Хайди Стивенсон, мать двоих детей, которая служила в правоохранительных органах в течение 23 лет.

Массовые расстрелы относительно редки в Канаде, где законы о контроле над оружием были ужесточены после того, как боевик-одиночка Марк Лепин убил 14 женщин и себя в колледже Политехнической школы Монреаля в 1989 году. С тех пор в этой стране считается незаконным иметь незарегистрированный пистолет или любое другое оружие.

В мире Северная и Центральная Америка Канада

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин сообщил об увеличении объема производства масок
Упрощен беспошлинный ввоз медицинских товаров для борьбы с COVID-19
Скворцова: 30% случаев коронавируса проходит в легкой форме, как ОРВИ
В Роспотребнадзоре спрогнозировали, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом
В Минобороны подтвердили сопровождение американского самолета возле Сирии
Когда и как врачи в разных странах помогают пациентам с COVID-19
Чем грозит пандемия зоопаркам в разных странах