Президент Чехии заявил о желании оставить границы закрытыми еще на год

Президент Чехии предложил не открывать границы страны еще год. Об этом Милош Земан заявил в интервью пражской радиостанции "Частота-1".

"В случае полного снятия ограничений на въезд и выезд из республики есть опасность, что в нее снова проникнет коронавирус", - цитирует главу Чешской Республики ТАСС.

В понедельник правительство страны планирует рассмотреть вопрос об открытии национальных границ для чешских предпринимателей, которые направляются на переговоры к зарубежным партнерам. А после, по информации министра иностранных дел Чехии Томаша Петржичека, постепенно планируют снимать ограничения на свободный выезд и въезд на территорию республики.

С 16 марта в стране действует общенациональный карантин. Въезд иностранцам запрещен, а жители Чехии могут покидать ее лишь в крайних случаях. Коронавирусом в республике заражены 6 тысяч 701 человек, 186 пациентов скончались. Данные о заболеваемости коронавирусом на сайте стопкоронавирус.рф.